Soferii vasluieni, controlati la „gume”

• In contextul avertizarilor meteorologice de ninsori si viscol emise, pentru zilele urmatoare, de catre Administratia Nationala de Meteorologie, Politia le recomanda conducatorilor auto sa nu porneasca la drum daca nu au autovehiculele echipate cu anvelope de iarna.

Ieri, politistii vasluieni au derulat

trafic o actiune tematica de verificare. Peste 200 de conducatori auto au fost trasi pe dreapta pentru a se verifica daca si-au echipat autovehiculele cu anvelope de iarna. Singurul sofer cu „gume” de vara a primit doar avertisment si recomandarea de a se prezenta de urgenta la un service specializat, pentru a-si schimba cauciucurile. |n ciuda faptului ca soferii au

teles necesitatea pregatirii masinilor pentru traficul

conditii de ierna, sfaturile politistilor sunt mai mult decat utile.

Astfel, daca este necesar sa conduceti in aceste zile, planuiti deplasarea din timp. Se recomanda celor care urmeaza sa porneasca la drum sa se intereseze dinainte in privinta starii drumurilor pe care urmeaza sa se deplaseze si sa-si echipeze autovehiculele pentru circulatia in conditii de iarna.

Asigurati-va ca aveti suficient combustibil in rezervor, pentru ca, in cazul unor blocaje, sa nu suferiti din cauza frigului si, totodata, sa puteti continua drumul dupa deblocare.

Manifestati prudenta sporita si adaptati permanent viteza de rulare la conditiile de drum si trafic. Astfel, chiar daca va aflati in localitati sau in afara lor, iar partea carosabila este umeda ori acoperita de polei, gheata, zapada sau mazga, trebuie sa circulati cu o viteza care sa permita oprirea in siguranta, avand in vedere ca distanta de franare in astfel de conditii este mult mai mare.

Evitati actionarea brusca a sistemului de franare si a mecanismului de directie, deoarece autovehiculul pe care il conduceti poate derapa. Folositi cu precadere frana de motor atunci cand rulati pe un carosabil alunecos. Nu efectuati depasiri riscante!

Nu consumati alcool!

Toti ocupantii autovehiculelor trebuie sa foloseasca centura de siguranta!

De asemenea, este necesar sa pastrati in mers o distanta suficient de mare fata de vehiculele din fata, pentru a putea opri in conditii de siguranta!