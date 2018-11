„Sirius” Barlad, la Conferinta Societatii Romane pentru Astronomie Culturala

• Intre 16-17 noiembrie, Universitatea de Vest din Timisoara a gazduit cea de-a doua editie a Conferintei Nationale a Societatii Romane pentru Astronomie Culturala (SRPAC). Asociatia Astronomica „Sirius” Barlad a fost reprezentata la eveniment de mai multi elevi si profesori.

A doua editie a Conferintei Nationale a SRPAC s-a desfasurat intre 16-17 noiembrie, la Universitatea de Vest din Timisoara. Evenimentul a avut urmatoarele sectiuni: Arheoastronomia (situri istorice aliniate astronomic); Gnomonica (cadrane solare din regiune, istoria cadranelor solare etc.); Istoria astronomiei (evenimente, personalitati, descoperiri din trecut cu relevanta astronomica); Etnoastronomia (astronomia in societatea umana actuala: simboluri, mituri, folclor); Impactul astronomiei asupra vietii umane (poluarea luminoasa, etc.) si Astronomia si educatia. Evident, a participat si Asociatia Astronomica „Sirius” (AAS) Barlad, cu cativa membri, care au avut prezentari lucrari in cadrul conferintei. Este vorba despre „Numitorul comun al astronomiei si medicinei” (prof. Ioan Adam), „Proiecte privind asteroizii si impactul lor pentru educatie” (prof. Ivona Magdalinis), „Cerul in activitatea cotidiana a bunicilor si strabunicilor nostri” (prof. Maria Giusca si educ. Diana Scantei).

La final, s-a acordat premiul de excelenta pentru intreaga activitate in domeniul astronomiei culturale astrofizicianului Virgil V. Scurtu, o personalitate din domeniul astronomiei. Nominalizarea a fost facuta de presedintele AAS, prof. Ioan Adam, si a fost acceptata de organizatorii manifestarii. Evenimentul de anul acesta a fost colocat cu un Concurs de Astronomie Practica. Societatea Romana pentru Astronomie Culturala impreuna cu Facultatea de Matematica si Informatica si Departamentul pentru Cercetare Stiintifica si Creatie Universitara din cadrul Universitatii de Vest din Timisoara au organizat pe 17 noiembrie prima editie a Concursului de Astronomie „Ioan Curea”.

„Competitia a avut doua categorii, respectiv «Concursul de Astronomie practica» si «Concursul de AstroCreatie». Prima categorie a avut doua probe – una pentru cerul noptii si alta pentru Soare, impartite in doua sectiuni – observationala si orientare – si s-a desfasurat la Planetariul Facultatii de Matematica si Informatica din cadrul Universitatii de Vest. La aceasta categorie, AAS Barlad a avut doi participanti. Alexandru Vatamanu, care e elev in clasa a XI-a, la Colegiul National «Gheorghe Rosca Codreanu» Barlad, a obtinut premiul II, iar Paul Gabriel Oprea, care invata in clasa a XII-a la Liceul Teoretic «Mihai Eminescu» Barlad, a obtinut mentiune. Cred ca acest concurs a fost o buna ocazie pentru verificarea stadiului de pregatire in perspectiva Olimpiadei de Astronomie si Astrofizica. Iar «Concursul de AstroCreatie» a avut patru sectiuni: pictura/desen cu tematica astronomica; astrofotografie prin telescop sau doar cu aparat foto; machete ale unor observatoare, situri istorice cu importanta in astronomie; literatura (proza/poezie) cu tematica astronomica. Mentionez ca in cadrul activitatilor de stand au fost oferite participantilor si vizitatorilor pliante AAS si revista «Pasi spre infinit»„, a declarat prof. Ioan Adam, presedintele AAS Barlad.

Potrivit acestuia, evenimentul a fost un bun prilej pentru participantii din tara si din strainatate (Serbia si Ungaria) sa isi prezinte lucrarile, dar si sa viziteze Muzeul National al Banatului, avand ca obiectiv Sanctuarul Neolitic de la Parta (vechi de 6.000 de ani), ce a fost descoperit in anul 1978, langa Parta, la citiva kilometri de Timisoara, si a fost mutat la Muzeul Banatului in 1980. Sanctuarul este unic in Romania si unul dintre putinele din Europa complet restaurate. Cuprinde, intre altele, o camera in care se aduceau ofrandele si un perete folosit pe post de calendar solar. Acesta este singurul monument istoric din Europa care a fost luat bucata cu bucata si reconstituit intr-un muzeu.

• Adriana Susnea