Semne bune actul medical are: locurile in microbuzul Spitalului Judetean, insuficiente!

• Conditiile excelente pentru desfasurarea actului medical si avantajele oferite au facut ca din ce in ce mai multi medici ieseni sa aleaga sa profeseze la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui. Pentru a le asigura transportul Iasi – Vaslui, conducerea spitalului se vede nevoita sa achizitioneze un alt microbuz, de capacitate mai mare, in locul celui cu 18 locuri folosit in prezent. In plus, nu peste multa vreme, o parte dintre medicii ieseni s-ar putea stabili la Vaslui, in apartamentele ANL pe care CJ le construieste in acest scop.

In prezent, din totalul de 126 de medici care profeseaza la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU), o treime, mai exact 40, sunt ieseni si fac zilnic naveta la Vaslui. Pentru cei care nu folosesc in acest scop autoturismele personale, trenul ori transportul de persoane interjudetean, conducerea spitalului a pus la dispozitie, de mai multi ani, un microbuz ale carui locuri, 18, se dovedesc acum insuficiente. Mai mult, la proximul concurs de angajare medici organizat de SJU, toti cei care s-au inscris la una dintre cele sapte specialitati pentru care s-au gasit doritori sunt tot ieseni.

“In aceste conditii, mai ales ca vine si iarna, microbuzul pe care acum il avem la dispozitie nu mai este suficient. Pentru a nu achizitiona un alt microbuz de aceeasi capacitate, pentru care trebuie si sofer, deci cheltuieli suplimentare, am solicitat sa achizitionam un alt vehicul, cu o capacitate mai mare, respectiv cu 27 de locuri. Dupa ce vom avea acest nou mijloc de transport, destinat exclusiv asigurarii navetei medicilor care profeseaza in unitatea noastra, celalalt microbuz va fi pus la dispozitia Consiliului Judetean, care ii va gasi o alta intrebuintare”, a explicat Ana Smaranda Rinder, managerul SJU Vaslui.

Solicitarea acesteia a primit girul conducerii CJ si a consilierilor judeteni, care, la ultima rectificare a bugetului judetului, au alocat pentru achizitia noului mijloc de transport suma de 400.000 lei. “In curand, speram sa demaram lucrarile la blocul ANL, ale carui apartamente, 30 la numar, vor avea destinatia de locuinte de serviciu pentru personalul medical ce provine din afara orasului si lucreaza la Spitalul Judetean, un alt efort pentru fidelizarea pe aceste locuri a medicilor. Cat despre microbuzul aflat acum in folosinta spitalului, acesta va ajunge, daca veti fi de acord, cel mai probabil la Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Vaslui, care are mare nevoie de un astfel de vehicul pentru a transporta atat personalul ori membrii ansamblurilor populare la diverse manifestari, cat si recuzita necesara”, a explicat presedintele CJ, Dumitru Buzatu.

Proiectul de hotarare a fost votat de toti consilierii judeteni, cu exceptia celor liberali, care, desi au laudat initiativa managerului spitalului si eforturile pentru aducerea la Vaslui de noi specialisti, s-au abtinut de la vot!

• Marian Mocanu