Se reface Esplanada „Tineretului” din centrul Barladului

Dupa ani de zile in care barladenii „si-au rupt” picioarele pe trotuarul din fata blocului nr. 3, de pe Bulevardul Republicii nr. 190, zona fostului magazin „Tineretului”, de cateva zile, autoritatile locale au demarat lucrarile de refacere a respectivei esplanade. Cu atat mai mult cu cat, de-a lungul timpului, pavajul existent s-a deteriorat foarte tare, insa nu a fost reabilitat niciodata. Asta desi aceasta alee pietonala a fost si este in continuare foarte tranzitata. In plus, proprietarii de magazine de la parterul blocului nr. 3, precum si locatarii imobilului au solicitat ajutorul conducerii primariei, dupa ce au constatat ca, din cauza degradarii aceluiasi pavaj, de fiecare data cand ploua, apa intra in spatiile comerciale si se scurgea in subsol.

„Aceasta esplanada este pe domeniul public, in centrul orasului si, dupa cum se vede, s-a deteriorat foarte tare. Este vorba si despre vechimea lucrarii, dar si a traficului pietonal intens. Prin urmare, intrucat au venit si solicitari din partea locatarilor blocului si a agentilor economici din zona, am decis reabilitarea, refacerea espalanadei. Dupa mai multe analize tehnice, care au vizat inclusiv pastrarea vechii arhitecturi, s-a decis ca cea mai buna solutie ar fi sa montam pavele, care rezista mult mai bine la trafic si la intemperiile naturii”, a declarat primarul Dumitru Boros.

Potrivit acestuia, lucrarile de reparatii au o valoare de 98.000 lei, se desfasoara pe o suprafata de 540 metri patrati si vor fi terminate in 45 de zile.