Scoala Profesionala Speciala “Sfanta Ecaterina” Husi va fi complet reabilitata

• Dupa ce, anul trecut, Consiliul Judetean Vaslui a accesat o finantare prin Planul National de Dezvoltare Locala (PNDL) pentru reabilitarea corpurilor de cladire ale Scolii Profesionale Speciale “Sfanta Ecaterina” din Husi, institutia incearca acum sa reabiliteze, tot cu bani europeni, si celelalte cladiri, internatul si cantina, aflate in evidenta stare de degradare. Dupa finalizarea reabilitarii singurei scoli profesionale din judet destinata elevilor cu cerinte educationale speciale (CES), acestia vor avea la dispozitie conditii optime de pregatire, cazare, recuperare si socializare, pentru ca, ulterior, sa se poata integra in societate.

Scoala Profesionala Speciala (SPS) “Sfanta Ecaterina” din Husi functioneaza in opt corpuri de cladire, unele construite la sfarsitul secolului XIX-lea, altele, in 1974, cele mai multe dintre ele aflate acum in avansata stare de degradare. Doar trei dintre aceste corpuri au mai fost reabilitate, in perioada 2006 – 2008, atunci cand, in cadrul unui program PHARE, a fost construit un alt corp de cladire, restul fiind de-a lungul timpurilor doar obiectul lucrarilor de intretinere, igienizare si reparatii sumare. In prezent, in scoala invata, sunt cazati si au posibilitatea de a invata o meserie care sa le permita sa se integreze in societate circa 140 de elevi cu CES provenind din tot judetul. SPS “Sfanta Ecaterina” este totodata doar a treia unitate de invatamant profesional din judet care pregateste elevi in domeniile Constructii, instalatii si lucrari publice si Industrie textila si pielarie, meserii la mare cautare pe piata muncii.

In iunie 2016, CJ Vaslui, in a carui subordine se afla scoala, a accesat fonduri prin PNDL pentru reabilitarea si consolidarea cladirilor care adapostesc cele 16 sali de clasa si laboratoarele, iar la inceputul acestui an a demarat demersurile pentru accesarea unei alte finantari nerambursabile europene, pentru reabilitarea spatiilor sociale. Este vorba de corpurile de cladire in care se afla internatul, la parterul caruia se afla situate cabinetele de terapie, si cantina, spatii care, datorita deteriorarii, au inceput sa nu mai prezinte siguranta pentru elevi.

In luna mai, Agentia de Dezvoltare Nord Est, Organismul intermediar pentru Programul Operational Regional 2014 – 2020, a notificat CJ cu privire la faptul ca acest proiect indeplineste conditiile tehnice cerute in Ghidul solicitantului si a fost acceptat spre finantare. La inceputul acestei luni, ADR NE a solicitat prezentarea documentelor aferente fazei precontractuale, urmand ca, dupa verificarea documentatiei, sa dea verdictul final cu privire la acordarea finantarii. In cazul in care va fi pozitiv, CJ Vaslui ar putea obtine banii necesari modernizarii complete a scolii, respectiv circa 7,721 milioane lei, urmand ca, la randu-i, sa contribuie cu alti 638 mii lei, pentru implementarea proiectului “Reabilitare, modernizare si dotare a Scoala Profesionala Speciala “Sfanta Ecaterina”, Husi”. Pentru a realiza acest lucru, trebuie ca mai intai consilierii judeteni sa aprobe acest proiect, inclusiv acoperirea partii de cofinantare si alte corectii financiare ulterioare ce ar putea fi identificate ulterior, in procedura de verificare a achizitiilor. Dat fiind ca termenul limita de depunere documentatiilor este 3 decembrie, iar principiul de evaluare al Organismului intermediar este “primul venit, primul servit”, suma solicitata fiind jumatate din intreaga alocare pe acest domeniu pentru regiunea Nord Est, conducerea CJ a considerat oportuna convocarea unei sedinte extraordinare, pe a carei ordine de zi, alaturi de alte urgente, sa se gaseasca si acest proiect de hotarare.

• Marian Mocanu