Salvati Copiii si Kaufland au adus „Primul zambet” pe buzele a 100 de tinere mame din Vaslui

• Prin intermediul proiectului Primul Zambet, Kaufland Romania si Organizatia Salvati Copiii au oferit, ieri, maternitatii Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui, 100 de cutii complete cu lucruri necesare bebelusilor in primele luni de viata.

Maternitatea din cadrul Spitalului judetean de Urgenta Vaslui a primit, ieri, 100 de cutii complete cu lucruri necesare bebelusilor, esentiale pentru primele saptamani de viata, care pot insemna un sprijin major pentru parintii din comunitati vulnerabile. Cutiile contin produse care se gasesc exclusiv in magazinele Kaufland: haine unisex pentru copii din colectia Kuniboo, produse de igiena si ingrijire din gama bevola® baby, concepute special pentru pielea sensibila a celor mici (sampon delicat, ulei de ingrijire si servetele umede), scutece K-Classic, brosuri cu informatii utile din partea Salvati Copiii si alte lucruri necesare bebelusilor.

Proiectul cutiilor Primul Zambet are la baza conceptul cutiei finlandeze (The Finnish Box), oferita de guvernul Finlandei tuturor mamelor insarcinate in ultimul trimestru, care contine diverse lucruri necesare primelor zile din viata nou-nascutului. Mai mult, Cutia finlandeza este si o politica publica de sanatate care a inregistrat rezultate extraordinare in scaderea mortalitatii infantile in aceasta tara. Astfel, in prezent, Finlanda are cea mai mica rata a mortalitatii din Europa: 1,7 decese la 1.000 de nascuti vii. Pentru comparatie, in Romania, mortalitatea infantila este cea mai ridicata din Europa, cu o valoare de 7 la mie, dublu fata de media UE, care este de 3,6 la mie.

Acesta campanie este gandita a fi inceputul unei bune practici in Romania, care sa ajute mamele in noul lor rol si sa le ofere informatii utile legate de importanta controalelor medicale si a ingrijirii corecte a celor mici. Acest nou model de informare se adauga eforturilor anterioare ale Organizatiei Salvati Copiii de implicare in reducerea mortalitatii infantile prin dezvoltarea de programe suport pentru mame si copii si prin dotarea maternitatilor si sectiilor de nou-nascuti cu echipamente medicale performante.

La nivel national, Proiectul „Primul Zambet” se desfasoara in 30 de maternitati si vine in sprijinul a 3.000 de proaspete mamici.