S-au afisat variantele de subiecte pentru examenele nationale 2019

Pentru a veni in sprijinul elevilor din clasa a VIII-a, dar si din ultimul an de liceu, oficialii Ministerului Educatiei au postat, pe 2 noiembrie, pe site-ul http://subiecte.edu.ro/2019/ modelele de subiecte ale examenelor de Evaluare Nationala si Bacalaureat 2018. Astfel, liceenii vasluieni care vor sustine, alaturi de colegii din toata tara, competentele digitale si lingvistice, precum si probele scrise, vor putea incepe de pe acum sa se pregateasca. Pe site, la certificarea competentelor lingvistice intr-o limba straina, tinerii vor putea gasi modele de subiecte la ebraica moderna, engleza, franceza, germana moderna, italiana, japoneza, portugheza, rusa moderna, spaniola si turca moderna. La probele scrise, viitorii candidati pot gasi subiectele pentru limba romana si cea materna, matematica, istorie, anatomie – biologie, chimie, fizica, geografie, informatica si socio-umane (economie, filosofie, logica, psihologie si sociologie).

in ceea ce priveste evaluarea nationala a elevilor din clasa a VIII-a, lucrurile sunt mult mai simple. Cum acestia nu sustin decat probe scrise la limba romana si matematica, pentru cei de alta nationalitate si limba materna, pe site nu vor fi gasite decat modele de subiecte la cele trei materii. Ramane de vazut daca celor din promotia 2019 li se vor parea mai usoare subiectele decat elevilor care au trecut prin acest examen in 2018.

„Elevii din clasele a VIII-a si a XII-a vor sustine examenele de finalizare a ciclurilor de invatamant gimnazial (Evaluare Nationala) si liceal (Bacalaureat) dupa acelasi format de subiecte ca in anul scolar anterior. Modelele de subiecte pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat aferente sesiunilor din anul scolar 2018-2019 sunt postate pe site-ul http://subiecte.edu.ro/2019/. Decizia a fost luata de ministrul interimar al Educatiei Nationale, doamna Rovana Plumb, dupa consultarile avute vineri, 2 noiembrie, cu reprezentantii profesorilor, parintilor si elevilor. in urma intalnirii organizate la sediul Ministerului, cei prezenti au solicitat in unanimitate ca examenele de Evaluare Nationala si Bacalaureat din anul scolar 2018-2019 sa se desfasoare in aceleasi conditii, fara a se modifica structura subiectelor propuse”, se arata intr-un comunicat din 2 noiembrie al Ministerului Educatiei.