S-a stins din viata poetul Cristian Simionescu

• Poetul si profesorul de limba si literatura romana Cristian Simionescu, care timp de zeci de ani a „slefuit” talente la cenaclul de literatura al Clubului Elevilor „Spiru Haret” Barlad, a incetat din viata, marti, la varsta de 79 de ani. Din 2003, a fost declarat „cetatean de onoare” al Barladului.

Invatamantul si cultura din Barlad sunt in doliu de marti, 13 noiembrie, dupa ce unul dintre profesorii care au predat zeci de ani limba si literatura romana s-a stins din viata. Profesorul Cristian Simionescu a fost unul dintre cei mai mari poeti contemporani si, totodata, unul dintre cei mai indragiti dascali de catre generatiile care au frecventat cenaclul de creatie literara din cadrul Clubului Elevilor „Spiru Haret” Barlad.

Cristian Simionescu s-a nascut la 21 iulie 1939, in comuna Hlipiceni, judetul Botosani, ca fiu al invatatorilor Ion si Profira Simionescu. Dupa absolvirea scolii primare in comuna natala, a urmat cursurile Liceului National din Iasi, cu exceptia ultimei clase, pe care a absolvit-o in 1956 la Liceul „Aurel Vlaicu” din Bucuresti. Ulterior, a urmat cursurile Facultatii de Filologie ale Universitatii din Iasi, pe care le-a absolvit in 1966, cand si-a sustinut examenul de stat cu lucrarea „Proza lui Mihai Eminescu”.

A debutat in 1970, apoi, timp de zece ani, a fost interzis de catre cenzura. La „Cronica” ieseana a colaborat cu cronici de arta plastica, la „Oferta” cu cronici de cultura la rubrica „Forme de relief subiective”. In 1983 a devenit membru al Uniunii Scriitorilor. De-a lungul carierei a publicat urmatoarele volume: „Tabu” (Editura Cartea Romaneasca, 1970), „Vicleniile oceanului” (Editura Cartea Romaneasca, 1980), „Maratonul” (Editura Cartea Romaneasca, 1985), „Insula” (Editura Cartea Romaneasca, 1988), „Maratonul” (Editura Timpul, Iasi, 1995), „Poezii” (Editura Vitruviu, Bucuresti, Colectia de poezie ingrijita de Mircea Ciobanu), „}inutul bufonilor” (Editura Junimea, Iasi, in seria „Dictatura si scriitura”, colectie initiata si coordonata de Cezar Ivanescu), albumul de arta plastica Paul Neagu (Londra – prezentat de Cristian Simionescu).

De-a lungul carierei a primit urmatoarele premii: 1985 – Premiul Uniunea Scriitorilor, Asociatia Bucuresti, poezie – lucrarea „Maratonul” (Editura Cartea Romaneasca, Bucuresti); 1995 – Premiul de poezie pentru antologia „Maratonul” (Editura Timpul, Iasi), la Editia I a Galeriilor tomitane (Filiala Scriitorilor Constanta); 1997 – invitat la Festivalul international de poezie de la Struga – Macedonia, traducere in franceza de Elena Popoiu; 2001 – Premiul Serilor de Poezie de la Vanatori – Neamt (editia a VII-a) – la Catedrala „Inaltarea Domnului” – Manastirea Neamt, Premiul „Opera Omnia”; Premiul special pentru poezie la Festivalul International de Poezie Romano – Canadiana „Ronald Gasparic” (editia a VI-a, martie 2002); Premiul si medalia „Teiul de aur”, acordat la prima editie a Premiilor Eminescu pentru literatura, arte vizuale, colectii si colectionari, 15 iunie 2002, Ipotesti – Botosani.

Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!

• Adriana Susnea