Regionalele ALDE, la final: Olteanu: «In urmatoarea perioada, fiecare trebuie sa vina cu initiativele pentru comunitatea sa»

Mobilizare totala in ALDE Vaslui, unde noul presedinte, deputatul Daniel Olteanu, a tinut deja trei intalniri regionale in aproximativ o luna de la alegerea sa. Cea mai recenta intalnire de lucru din seria primelor trei programate de Olteanu a avut loc in Barlad si a adus la discutii alesi locali, presedinti de organizatii locale si reprezentanti ALDE din toata zona de sud a judetului.

Dupa ce, saptamanile trecute, deputatul Daniel Olteanu s-a intalnit cu liberal-democratii din peste 50 de organizatii locale aflate in zonele Vaslui si Husi, a venit randul celor din regiunea Barlad sa fie pusi la curent cu obiectivele noii conduceri a Filialei ALDE Vaslui si sa intre in ritmul solicitat. Pe lista subiectelor s-au aflat chestiuni referitoare la responsabilitatile pe care le au reprezentantii ALDE fata de comunitatile din care fac parte, precum si organizarea si functionarea filialelor locale.

Presedintele Daniel Olteanu le-a cerut colegilor sai sa faca dovada onestitatii si a consecventei in relatia cu fiecare vasluian, care trebuie sa gaseasca in ALDE un partener de incredere si un sprijin in rezolvarea problemelor din fiecare localitate. Mai mult, Olteanu s-a aratat convins ca, daca vor fi respectate, aceste principii, asezate in jurul unor proiecte concrete, vor reprezenta garantia ca ALDE Vaslui va deveni a doua forta politica din judet si una dintre primele cinci organizatii din tara, obiective pe care si le-a asumat odata cu preluarea conducerii judetene a partidului.

«Ultimele trei saptamani au insemnat un adevarat tur de forta prin judet si vreau sa le multumesc tuturor colegilor din ALDE care au raspuns invitatiei mele de a ne uni fortele si de a construi impreuna. Avem un obiectiv de dus la indeplinire, acela de a pune pe masa vasluienilor initiative care sa creasca vizibil nivelul de trai, iar ALDE sa devina a doua forta politica din judet. Dincolo de activitatea de partid, e important sa ramanem onesti si consecventi in a le oferi vasluienilor proiecte care sa raspunda nevoilor pe care le are fiecare comunitate. Aceasta este, din punctul meu de vedere, singura garantie ca ALDE e o optiune de viitor, sa promovam oamenii capabili, care vin cu un pachet de solutii clare pentru comunitatile lor. Vasluienii de pretutindeni asteapta din partea noastra initiative concrete, realizabile, si noi avem responsabilitatea sa le facem viata mai buna. Ma bucur ca am gasit in jurul meu lideri locali care au inteles cerintele mele si sunt gata sa arate ce pot si sa confirme ca ALDE e o alegere corecta pentru toti cei care vor mai mult pentru comunitatea lor», a declarat presedintele ALDE Vaslui.

Daniel Olteanu a anuntat ca, in cadrul sedintei Biroului Politic Teritorial ALDE Vaslui care va avea loc in cursul acestei saptamani, urmeaza sa fie facuta o analiza completa dupa intalnirile de lucru regionale, vor fi trase concluzii referitoare la activitatea politica a fiecarei zone din judet, se vor centraliza demersurile din fiecare comunitate si se vor stabili noi directii de lucru. «Avem, in acest moment, o radiografie a tuturor organizatiilor locale ALDE de la nivelul judetului Vaslui, si, alaturi de colegii din conducerea judeteana, voi analiza toate datele care au rezultat in urma intalnirilor de lucru de la Vaslui, Husi si Barlad. Ma intereseaza sa aflam care ne sunt punctele forte si cele vulnerabile, unde anume trebuie sa venim rapid cu solutii pentru ca, in 2020, sa avem parte numai de rezultate bune si foarte bune. O concluzie preliminara este ca exista premise de crestere in majoritatea localitatilor, dar asta implica eforturi constante si o agenda de lucru incarcata pentru toti reprezentantii ALDE, in urmatorii doi ani», a mai spus Daniel Olteanu.