Proiectul „Rugby la sate – Uniti pentru Romania” a ajuns la final

• Sambata, 24 noiembrie, baza sportiva a Clubului Sportiv Scolar (CSS) Barlad a gazduit ultima etapa a proiectului „Rugby la sate – Uniti pentru Romania”, care este dedicat implinirii unui secol de la infaptuirea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918. Cu acest prilej, mai mult de 100 de elevi de gimnaziu din cateva comune si din Barlad s-au infruntat pe teren in cateva partide de rugby menite sa-i faca pe cei mici sa se indrepte catre sport, in special catre sportul cu balonul oval.

Ca si la celelalte etape desfasurate in mediul rural, la competitie au luat parte Scoala Iana (profesor indrumator Ovidiu Mangu), Scoala Tanacu (prof. Simona Ilies), Scoala Alexandru Vlahuta (prof. Luigi Gradinaru), Scoala Grivita (prof. Cicerone Teodorescu), Scoala Banca (prof. Andrei Barbu), Scoala Recea (prof. George Durlai), Scoala Harsova (prof. Simona Ilies) si Liceul Tehnologic „Petru Rares” Barlad (prof. Bogdan Danciu si Catalin Postolache). S-a jucat rugby pe doua categorii de varsta: clasele V-VI, la care au luat parte echipele scolilor Banca, Iana, Recea, Tanacu si Harsova, si clasele VII-VIII, la care au participat echipele scolilor Ibanesti, Banca, Recea, Iana si a Liceului „Petru Rares” Barlad (grupa A) si echipele scolilor Harsova, Grivita, Alexandru Vlahuta si Recea (grupa B).

„Actiunea a fost extraordinara, mai ales ca toate scolile implicate au primit din partea organizatorilor proiectului cate un rand de echipament pentru rugby tag, respectiv tricou, sort si jambiere, dar si tag-uri si mingi de rugby. In urma finalizarii proiectului, au fost selectionati 35 de copii din mediul rural pentru ca, din primavara, sa intre in programul de monitorizare a CSS Barlad. Adica vor face pasul spre performanta. Si ca noutate, am descoperit si 20 de fete care au «imbratisat» rugby-ul tag si care ar vrea sa practice rugby. Pentru ca la Barlad nu avem antrenori pentru rugby feminin, ele vor fi indrumate catre Centrului National Olimpic de Pregatire a Junioarelor pentru Rugby de la Bucuresti”, ne-a spus prof. Dragos Cernat.

Proiectul „Rugby la sate – Uniti pentru Romania” a fost initiat de Asociatia Judeteana de Rugby Vaslui, a fost finantat de Directia Judeteana de Sport si Tineret Vaslui si a avut drept scop promovarea si dezvoltarea activitatii rugbistice in judetul Vaslui, in special in mediul rural. Totodata, s-a dorit stimularea unui numar cat mai mare de copii din satele implicate in proiect de a practica rugby si atragerea celor mai promitatori dintre ei catre sportul de performanta. Toti profesorii indrumatori au fost responsabili tehnici in proiect, initiativa fiind manageriata de Asociatia Judeteana de Rugby Vaslui prin profesorii Florin Ibanescu, Ionut Isac si Dragos Cernat si sprijinita cu premii de Federatia Romana de Rugby.

De mentionat ca prima competitie a proiectului s-a desfasurat in comuna Iana (5 octombrie), iar urmatoarele au avut loc in comunele Tanacu (20 octombrie), Alexandru Vlahuta (27 octombrie) si Banca (10 noiembrie).

• Adriana Susnea