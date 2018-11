Programul derulat de Politia Rutiera cu Serviciul de Probatiune începe sa dea rezultate

• Serviciul de Probatiune de pe lânga Tribunalul Vaslui a demarat, în colaborare cu Serviciul Politiei Rutiere din cadrul IPJ Vaslui, un program de preventie secundara în rândul conducatorilor auto condamnati la pedepse cu suspendare sau amânare pentru infractiuni rutiere, în special pentru ca au condus sub influenta alcoolului. Trei soferi, acum pietoni, participanti la program, au împartasit din experientele lor, în cadrul unei conferinte de prezentare a acestei initiative. “În general, recidiva în astfel de cazuri este foarte redusa, însa consilierea acestor soferi, popularizarea efectelor faptelor lor si, în special, prezenta mai activa a politistilor în trafic si îndesirea testarilor cu alcooltestul speram sa reduca numarul unor astfel de evenimente. Chiar si asa, în conditiile în care numarul controalelor s-a triplat fata de anul trecut, numarul constatarilor de încalcare a legii a crescut cu circa 30% fata de 2017, an în care s-a înregistrat o crestere asemanatoare fata de 2016!”, a explicat comisarul Sergiu Anton Nicolae, seful Serviciului Politiei Rutiere Vaslui.

Politistii rutieri vasluieni fac eforturi pentru a reduce numarul evenimentelor în trafic, evenimente care, uneori se soldeaza cu accidente rutiere si pierderi de vieti omenesti. În acest scop, s-au intensificat numarul controalelor, inclusiv al celor pentru depistarea soferilor care au consumat bauturi alcoolice, doar de la începutul acestui an fiind facute peste 10.000 de testari cu aparatul alcooltest. “Uneori, aceste controale nu sunt prea bine primite de unii participanti la trafic, însa, prin prezenta mai activa a politistilor rutieri, avem doar scopul de a reduce numarul evenimentelor rutiere, prin depistarea celor care nu respecta legislatia în vigoare. Mai mult, pentru ca, de multe ori, accidente din mediul urban sunt provocate de conducatori auto din mediul rural, am decis sa mergem la esenta problemei si sa fim mai activi în acele zone. Depistarea celor care conduc desi se afla sub influenta bauturilor alccoolice este nu doar o tinta, ci mai degraba o preocupare permanenta a politistilor Serviciului Rutier. Vrem sa descurajam amatorii de alcool la volan si, astfel, sa se reduca numarul de accidente, însa, din pacate, îndesind controalele, s-au înmultit cazurile de soferi descoperiti bauti la volan, desi noi ne-am bucura sa dispara acest fenomen, ceea ce ar însemna ca ne-am facut datoria”, a explicat comisarul Sergiu Anton Nicolae, seful Serviciului Politiei Rutiere Vaslui.

Prinderea, instrumentarea dosarelor si pedepsirea celor care încalca legile circulatiei rutiere este însa doar o parte din munca politistilor. Dupa pronuntarea sentintei, începe munca lucratorilor din cadrul Serviciului de Probatiune de pe lânga Tribunalul Vaslui, care nu verifica doar felul în care condamnatii se achita de obligatiile stabilite de judecatori, ci încearca sa îi si consilieze, pentru ca acestia sa treaca mai usor peste stresul emotional aferent, în vederea evitarii unei eventuale recidive.

“Fiind vorba de infractiuni relativ usoare, dar cu mare impact social si emotional, trebuie sa ajutam respectivele persoane sa treaca mai usor peste obligatiile impuse de instante, pentru a evita recidiva. Unele persoane, chiar condamnate cu suspendarea sau amânarea executarii pedepsei, au parte de suportul familie si al celor din jur, altii, mai putin, unii îsi pierd locul de munca, mai ales daca lucrau pe posturi de conducatori auto, altii au probleme profesionale… Cert este ca toti sufera un stres emotional, pe care trebuie sa-i ajutam sa-l depaseasca, pentru ca nu atât pedepsirea lor conteaza, cât reintegrarea lor în societate. Aceste persoane au nevoie de consiliere si, de aceea, în luna mai, împreuna cu Serviciul Politiei Rutiere Vaslui, am initiat acest program de preventie secundara. Am finalizat deja munca cu o prima grupa de 25 de persoane; urmeaza sa demaram o a doua serie în cadrul acestui program, de aceasta data în colaborare si cu Penitenciarul si Centrul Antidrog Vaslui, entitati care, împreuna cu alte institutii, chiar de magistrati, au un mare rol în prevenirea recidivei postcondamnare. Pot spune ca rezultatele au fost peste asteptari, iar acest lucru ne motiveaza sa continuam în aceasta activitate”, a declarat Daniela Constanta Mîrfu, sefa Serviciul de Probatiune de pe lânga Tribunalul Vaslui, cu ocazia prezentarii rezultatelor noului program.

Cu aceasta ocazie, au fost prezenti si trei soferi condamnati la diverse pedepse cu suspendare, care au participat la programul de preventie secundara. Stefan, în vârsta de 27 de ani, si Eduard, în vârsta de 34 de ani, au vorbit despre dificultatile cu care s-au confruntat în timpul cercetarilor si dupa condamnarea lor cu suspendare dupa ce au fost prinsi conducând sub influenta alcoolului. Pentru ambii, permisul de conducere era necesar, prin natura meseriei, primul fiind inginer mecanic si având un service de reparatii auto, celalalt, administrator de societate agricola, nemaiputând sa conduca utilajele în vederea efectuarii lucrarilor agricole.

“Nu am mai condus de aproape trei ani, de la finalizarea anchetei, si ma aflu înca în perioada de încercare. Familia mi-a fost aproape, însa munca a avut de suferit, iar pentru mine a fost o adevarata lectie. Abia astept sa-mi recapat permisul, însa fiti siguri ca nu se va mai pune problema sa încalc legislatia rutiera”, a explicat Stefan.

Pentru Gabriel, în vârsta de 34 de ani, neadaptarea vitezei la conditiile de trafic a avut consecinte tragice, soacra sa, pasagera în masina condusa de el, decedând în urma accidentului. “Familia, chiar si din partea soacrei, a fost extraordinara, mi-a fost tot timpul alaturi, însa si acum am cosmaruri cu accidentul. Dat fiind ca evenimentul s-a petrecut în judetul Galati, ancheta si procesul care a urmat s-au tinut acolo, ceea ce a însemnat, pe lânga stres, si multe deplasari. Acum, mi-am învatat lectia, iar ajutorul primit din partea consilierilor de probatiune a contat foarte mult”, a povestit Gabriel.

Povestile lor ar putea constitui tot atâtea lectii pentru soferii tentati sa “guste” un pahar ori sa apese mai tare pe pedala de acceleratie.

• Marian Mocanu