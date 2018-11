Profesorul barladean Marcel Proca, un altfel de performer al Topului Firmelor

Dupa ce, in vara, profesorul de Istorie Marcel Proca, din Barlad, a fost distins de catre Societatea de Stiinte Istorice din Romania cu Premiul „Gheorghe Bratianu” pentru lucrarea „Barladul si Marele Razboi”, peste doua zile, Camera de Comert, Industrie si Agricultura (CCIA) Vaslui ii va oferi, in cadrul Topului Firmelor, o placheta aniversara, pentru aceeasi ampla lucrare.

Emotii mari, peste doua zile, pentru profesorul Marcel Proca, ce preda Istoria la Scoala Gimnaziala „Iorgu Radu” Barlad. Acesta a fost anuntat inca de acum o luna de presedintele CCIA Vaslui, Ionel Constantin, ca, pe 9 noiembrie, este invitat la editia dedicata Centenarului Marii Uniri a Galei „Topul Firmelor Vaslui”, pentru a i se oferi placheta aniversara a CCIA Vaslui in semn de recunoastere si de apreciere a volumului „Barladul si Marele Razboi”, lansat pe 21 ianuarie 2018.

„in data de 9 noiembrie 2018, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Vaslui organizeaza Gala «Topul Firmelor Vaslui», editie dedicata Centenarului Marii Uniri si celor 25 de ani de clasamente «Topul Firmelor» realizate de Camerele de Comert din Romania. Evenimentul se va desfasura incepand cu ora 17.30, in noul local Tosca (pensiunea Tosca) din municipiul Vaslui. Festivitatea de premiere va oferi momente de emotie artistica dedicate laureatilor si tuturor celor care vor urca pe scena Galei «Topul Firmelor Vaslui» si se va bucura de prezenta unor personalitati din mediile economic, diplomatic si academic. Este un minunat prilej pentru noi de a aprecia si evidentia in cadrul acestui eveniment nu doar performanta economica a firmelor judetului, ci si performante profesionale din diverse domenii de activitate. Domnule profesor, suntem onorati sa va invitam la aceasta Gala si sa raspundem muncii dumneavoastra dedicate cunoasterii istoriei Primului Razboi Mondial (prin aparitia apreciatului volum «Barladul si Marele Razboi»), oferindu-va Placheta Aniversara a Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Vaslui. Va asteptam la eveniment. Cu deosebit respect, Ionel Constantin, presedinte”, este invitatia lansata profesorului Proca.

De mentionat ca, pentru acelasi volum, in cursul lunii iulie, profesorul barladean a fost distins de catre Societatea de Stiinte Istorice din Romania cu Premiul „Gheorghe Bratianu”. Diploma i-a fost acordata pe 24 iulie, in cadrul manifestarii anuale – Scoala de vara a Societatii de Stiinte Istorice, desfasurate la Arad, intre 19 – 24 iulie. La acel moment, Proca spunea ca, anual, Societatea de Stiinte Istorice din Romania premiaza cele mai bune lucrari publicate in anul respectiv, insa, pentru ca, in 2018, marcam Centenarul Marii Uniri, au fost luate in considerare lucrarile aparute in 2018 si scrise de membrii Societatii, ce au avut ca tematica Primul Razboi Mondial.

Mai mult, pe 26 iulie, gratie aceluiasi volum, Statul Major al Apararii i-a oferit o Diploma de Excelenta „pentru valoroasa contributie la dezvoltarea istoriografiei nationale cu prilejul «Zilei Arhivelor Militare» si aniversarii a 98 de ani de la infiintarea Depozitului Central de Arhiva”.

„Lucrarea «Barladul si Marele Razboi» e una din putinele monografii de localitati. Se scrie la modul general despre Primul Razboi Mondial, dar monografii despre localitati sunt indeosebi despre Iasi, unde exista o mare bogatie de materiale. Marea mea problema a fost ca erau foarte putine materiale despre Barlad, dar am incercat sa scot in evidenta prezenta Marelui Cartier General al Armatei Romane la Barlad, de la sfarsitul lui noiembrie 1916 pana la sfarsitul lui martie 1917, inclusiv Misiunea Militara Franceza comandata de cunoscutul general francez Henri Berthelot. De altfel, in ultimul numar al revistei Academia Barladeana am publicat lista cu membrii Marelui Cartier General care au stationat in Barlad”, ne-a declarat la acel moment profesorul Marcel Proca, vicepresedintele Societatii de Stiinte Istorice din Romania – Filiala Barlad.

Nu doar istorie, ci si „o solida constructie literara”

Lucrarea „Barladul si Marele Razboi” a fost lansata pe 21 ianuarie, la Muzeul „Vasile Parvan” Barlad, prezentarea fiind facuta de trei somitati in domeniu. Este vorba despre dr. Alin Spanu, reputat specialist in istoricul serviciilor de informatii romanesti din timpul Primului Razboi Mondial si nu numai, profesor la Facultatea de Istorie din cadrul Universitatii Bucuresti, dr. Silviu Moldovan, directorul departamentului cercetare din cadrul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, si dr. Florian Banu, din cadrul aceleiasi institutii. Lansarea cartii a venit „la pachet” cu vernisarea expozitiei de fotografie documentara „Barladul – capitala militara (noiembrie 1916 – martie 1917)”, organizata tot de profesorul Proca.

Potrivit autorului, volumul vine sa raspunda unui gol istoriografic privind Barladul acelor ani de razboi si constituie, din acest punct de vedere, o premiera pentru istoriografia barladeana, incluzand de cele mai multe ori informatii inedite, rodul muncii de cercetare din arhive, dar si al identificarii unui volum surprinzator de mare de fotografii realizate de Batalionul de specialitati al Armatei Romane, la Barlad, in decembrie 1916. De asemenea, prin aceasta lucrare s-a dorit prezentarea uneia din cele mai importante pagini din istoria acestui oras, cand aici au stationat ori au trecut importante personalitati militare romanesti si straine. in acelasi timp, au fost investigate implicatiile militare si politice ale prezentei la Barlad a celor mai importante structuri militare romanesti si straine: Marele Cartier General al Armatei Romane, Cartierul Regal, inaltul Comandament rusesc pentru trupele aflate in Romania, Misiunea Militara Franceza comandata de cunoscutul general francez Henri Berthelot etc., dar si elemente de viata cotidiana specifice Barladului pe parcursul unei perioade de grea restriste din istoria nationala – cea a retragerii si refugiului in Moldova (1916 – 1918).

„Lucrarea beneficiaza de informatii noi, puse in cercetare de diferite arhive si biblioteci care, impreuna cu lucrarile consultate, se imbina in mod armonios. Se remarca aparatul critic extrem de profund (peste 850 de note), vasta bibliografie, imbinarea textului cu fotografii si rigurozitatea demersului stiintific. Marcel Proca a utilizat toate tipurile de surse (arhivistice, edite, memorii, presa, foto etc.), pe care a ridicat o solida constructie literara. in acest fel a adaugat o importanta contributie la istoria orasului Barlad in perioada Razboiului de intregire, parte a istoriografiei nationale. Scrisa intr-un stil placut si cursiv, aceasta poate fi citita de istorici si pasionati de trecutul orasului, dar nu trebuie evitata de oamenii politici locali, care ar putea sa urmeze exemplul unor predecesori. Volumul reprezinta o solida monografie dedicata orasului in care Marcel Proca s-a nascut, a crescut, a invatat si isi imbina viata profesionala cu cea personala. Totodata, lucrarea este una de referinta, un model in privinta metodologiei, a calitatii stiintifice si a cercetarii izvorate din pasiune, care nu va putea fi evitata de viitoarele subiecte de cercetare privind istoria Barladului”, spune dr. Alin Spanu in prefata volumului.