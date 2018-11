Prin Simpozionului International de Arheologie Didactica, Vasluiul marcheaza o premiera nationala!

• Vasluiul este gazda primei editii a Simpozionului International de Arheologie Didactica, organizat de Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ), care va marca astfel doua momente jubiliare – jumatate de veac de la infiintarea institutiei si Centenarul Unirii. Lucrarile ce vor fi prezentate vor fi publicate in primul numar al Revistei Romane de Arheologie Didactica, publicatie editata tot de ISJ Vaslui. Cu aceasta ocazie, va avea loc deschiderea oficiala a Centrului Judetean de Excelenta, locul in care cei mai buni elevi vor putea face pregatire suplimentara in vederea participarii la olimpiadele si concursurile scolare. Maine, o alta intalnire de suflet, cea a fostilor si actualilor inspectori scolari, cei care au condus invatamantul vasluian in ultima jumatate de secol. O alta initiativa a conducerii ISJ Vaslui, careia i-au raspuns cu entuziasm majoritatea unitatilor scolare vasluiene va fi ca, pe 29 decembrie, toti participantii la procesul de educatie sa imbrace portul popular, pentru a marca si astfel Centenarul Unirii.

La initiativa prof. Gabriela Placinta, inspectorul general al ISJ Vaslui, municipiul resedinta de judet va fi azi gazda unui eveniment organizat in premiera nationala, Simpozionul International de Arheologie Didactica. Prin manifestarea care, deja, se dovedeste a fi de rasunet in lumea academica nationala si europeana, se doreste marcarea a 50 de ani de la infiintarea Inspectoratelor Scolare, in forma lor moderna, dar si Anul Centenarului Marii Uniri. „Cand, la inceputul anului, am anuntat ca Centenarul Marii Uniri va fi marcat de circa o mie de actiuni ce se vor desfasura in unitatile de invatamant vasluiene, prea putini au crezut acest lucru. Sunt mandra sa afirm ca, deja, cred ca am depasit acest numar, conducerile unitatilor de invatamant, impreuna cu personalul didactic si auxiliar, cu elevii si parintii acestora, mobilizandu-se exemplar in acest sens. In cele mai multe scoli, s-a cantat in fiecare zi imnul, intr-una din unitatile vasluiene a avut loc cel putin o activitate, iar zilele importante, atat cele nationale, cat si cele proprii invatamantului, au fost marcate asa cum se cuvine, prin simpozioane, sesiuni de comunicari stiintifice, spectacole, excursii tematice, expozitii… Ma declar foarte multumita in activitatea desfasurata in aceasta perioada, cu atat mai mult cu cat acum ISJ Vaslui a ajuns la un punct culminant al acestor evenimente dedicate Marii Uniri, dar si implinirii a 50 de ani de existenta. Este vorba de acest Simpozion International de Arheologie Didactica, un eveniment premiera pentru Romania, la care si-au anuntat participarea nu doar profesori universitari ori membri ai comunitatii academice, dar si importanti oficiali, reprezentanti ai Frantei, Belarusului, Rusiei ori Republicii Moldova”, a declarat prof. Gabirela Placinta, inspectorul general al ISJ Vaslui, in cadrul conferintei de presa sustinute in avanpremiera Simpozionului.

„Am considerat oportune schimburile de opinii si parerile unor specialisti de marca in legatura cu vechile metode de invatare, din care unele si-au dovedit eficienta. In graba de a schimba mult prea repede si radical totul, au disparut manuale excelente, dar cu o durata de viata extrem de redusa, s-au pierdut metode, munca asidua a unor specialisti nationali extrem de talentati a fost inlocuita cu produse de import de o calitate, cel mai adesea, indoielnica si, in orice caz, nereprezentative pentru acest spatiu spiritual. Arheologia didactica reprezinta, asadar, un demers de recuperare si reintroducere in circuitul valorilor fie a unor secvente, fie a unor opere pedagogice si didactice integrale, de aici si ideea acestui concept, precum si cea a organizarii unui simpozion de amploare care, ma bucur sa o spun, s-a bucurat de aprecierea specialistilor, multi dintre ei confirmand prezenta lor, la Vaslui. Adaug ca, daca timpul limitat nu va permite decat expunerile a circa 20 de vorbitori, in schimb, peste 100 de persoane si-au anuntat dorinta de a publica materiale in primul numar al Revistei Romane de Arheologie Didactica, revista ce va fi editata de ISJ Vaslui. Alegerea materialelor ce vor fi publicate va fi facuta de un juriu compus din profesori universitari, specialisti de renume. Doresc sa mai adaug un lucru: acum sase ani, la numirea mea ca inspector general al ISJ Vaslui, am declarat ca nu incetez sa-i caut de domnul Trandafir si Dascalita. Acum, pot spune cu mandrie ca i-am gasit pe acestia in multi dintre dascalii vasluieni; avem profesori foarte talentati si implicati, care ne fac cinste, iar acest lucru se regaseste in rezultatele multora dintre copii nostri!”, a mai declarat prof. Gabirela Placinta, inspectorul general al ISJ Vaslui.

La Simpozionul International de Arheologie Didactica si-au anuntat prezenta, in afara oficialitatilor locale si judetene sau a profesorilor si inspectori scolari vasluieni, multi profesori universitari, specialisti si inspectori din intreaga tara, dar si oficialitati, intre care Andrei Grinkevich, ambasadorul Republicii Belarus, Jacques Uberti, atasatul cultural al Ambasadei Frantei si reprezentant al Institutului Francez din Bucuresti, Vladimir Silkin, secretarul ambasadei Federatiei Ruse, precum si oaspeti din Republica Moldova.

Cu aceasta ocazie, va avea loc si inaugurarea oficiala a Centrului Judetean de Excelenta Vaslui, unul dintre cele doar 15 astfel de institutii din tara si al zecelea centru care a dobandit de curand personalitate juridica. Acest Centru este destinat catorva sute de elevi vasluieni care, ajutati de cei mai buni profesori, se vor pregati in mai multe domenii, matematica, fizica, chimie, geografie, biologie, informatica sau limbi straine, la care s-au obtinut cele mai bune rezultate la concursurile si olimpiadele nationale scolare in anii anteriori.

„Deja, pe 3 noiembrie, elevii au inceput pregatirile, si pot declara ca avem un Centru de Excelenta dfe nota 10, la care speram sa avem rezultate pe masura. Inaugurarea oficiala a Centrului cu ocazia unei asemenea manifestari, Simpozionul de Arheologie Didactica, ne onoreaza si totodata ne obliga sa ajutam pe acesti copii extraordinari sa obtina cele mai bune rezultate”, a declarat prof. Nusa Dumitriu Lupan, directorului Centrului.

Trebuie spus ca ISJ si invatamantul vasluian dedica intreaga perioada urmatoare semicentenarului existentei institutiei si Centenarului Unirii, o prima astfel de actiune urmand a avea loc sambata, 17 noiembrie. Este vorba de o „intalnire de suflet”, asa cum s-a exprimat inspectoarea generala Gabriela Placinta, la care au fost invitati toti inspectorii scolari generali si adjuncti care au activat in cei 50 de ani de la infiintarea institutiei. Dupa intalnirea cu autoritatile locale si judetene si discursurile presarate cu amintiri, participantii sunt apoi asteptati in amfiteatrul Liceului „Mihail Kogalniceanu”, unde vor asista la un moment artistic al elevilor de la Palatul Copiilor si o festivitate de inmanare de diplome si plachete in semn de multumire pentru eforturile depuse pentru dezvoltarea invatamantului vasluian.

„Tot zilele viitoare, avem in pregatire doua actiuni speciale, din care una, de plantare in fiecare unitate de invatamant vasluiana, a cate unui puiet de stejar, ca un momento peste ani a acestor evenimente. De asemenea, am solicitat tuturor conducerilor de invatamant vasluiene ca, pe data de 29 decembrie, tot personalul didactic, educatori, invatatori, profesori, inspectori scolari, si cel auxiliar, impreuna cu elevii si chiar parintii acestora, sa imbrace portul popular, ca un omagiu adus Marii Uniri. Am avut surpriza ca majoritatea scolilor sa raspunda pozitiv si chiar cu entuziasm la aceasta solicitare si, mai mult, unii directori sa-mi comunice ca au avut aceeasi idee din proprie initiativa, iar costumele populare vor fi purtate intreaga saptamana premergatoare Zilei Unirii. Ma bucura acest lucru si sunt sigura ca invatamantul vasluian isi va aduce obolul de recunostinta la comemorarea inaintasilor nostri care au realizat Romania Mare”, a declarat prof. Gabirela Placinta, inspectorul general al ISJ Vaslui.

