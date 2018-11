Primii opt barladeni fara adapost s-au cazat in centrul social

• Fugariti de conditiile meteo din ultimele nopti, opt barladeni care locuiesc pe strazile din Barlad sunt gazduiti in acest moment in centrul special infiintat de autoritati.

In noaptea de 19 spre 20 noiembrie, cand afara s-au inregistrat temperaturi sub 0 grade Celsius, a fost deschis Spatiul de Cazare a Persoanelor fara Adapost din Barlad pentru sezonul rece 2018-2019. Inca din prima noapte, opt astfel de persoane fara adapost au fost cazate de autoritati pe timpul noptii, adica in intervalul orar in care respectivul imobil functioneaza (intre 18.00-8.00). „Abia noaptea trecuta (luni spre marti, n.r.) am deschis centrul pentru acest sezon rece si, deja, in baza listelor intocmite de reprezentntii Directiei de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Barlad, au fost cazate primele opt persoane. Este vorba doar despre cetateni din Barlad, insa, in cazul in care temperaturile vor scadea serios sub pragul inghetului, si vor fi aduse si persoane din imprejurimile Barladului, le vom tine numai 24 de ore, dupa care trebuie sa plece, pentru ca centrul este pentru persoanele fara adapost din Barlad”, ne-a declarat Laurentiu Murgoci, administratorul Spatiului de Cazare a Persoanelor fara Adapost din Barlad.

Ca in fiecare iarna, pe langa un pat pe care sa doarma si caldura, cei fara adapost beneficiaza si de apa calda, sapun si un prosop pentru a se putea spala. Din pacate, nu primesc si mancare din partea municipalitatii, insa persoane de bine din oras (preoti si persoane fizice) le aduc persoanelor cazate atat hrana calda cat si rece. Raman insa valabile restrictiile de pana acum, si anume ca pot dormi acolo numai cei care nu aduc tigari, alcool si droguri in spatiul de cazare.

Centrul este situat in fostul sediu al Serviciului de Ambulanta Judetean Vaslui – Substatia Barlad (zona Podul Verde) si dispune de 20 de paturi, distribuite in cinci camere, dar si de grupuri sanitare igenizate, „dotate” si cu cabine de dus. Adapostul functioneaza numai in timpul iernii, cand temperaturile coboara sub minus 10 grade Celsius.

