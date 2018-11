Primarie liberala, abordare social-democrata: Impozitele barladenilor nu vor fi majorate!

Chiar daca, in alte localitati, impozitele locale pe anul viitor vor fi majorate cu cateva procente, la Barlad, acestea vor ramane la nivelul din 2018. In schimb, vor fi introduse o serie de taxe speciale, cum ar fi cea pentru rezervarea salii de aerobic, sport etc. din cadrul Centrului de Revitalizare Corporala si Loisir, in cuantum de 2.000 de lei, ori cele pentru inchirierea salii de cinema din incinta Centrului multimedia si a spatiului expozitional amenajat in Cinematograful „Victoria”, in cuantum de 200 lei/ora, respectiv 1.200 lei/zi.

Pentru al treilea an consecutiv, municipalitatea barladeana cere parerea contribuabililor in legatura cu eventualele majorari de taxe si impozite locale pentru anul 2019. In acest sens, vineri, 9 noiembrie, a fost pus in dezbatere publica proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, urmand ca varianta finala, continand eventuale recomandari din partea populatiei, sa fie aprobata prin Consiliu Local in cursul lunii decembrie. Insa, asa cum reiese din documentul ce cuprinde 56 de file, pentru anul 2018 nu sunt propuse majorari ale impozitelor pe terenuri, locuinte si autoturisme.

Se introduc taxe noi

Totusi, ca noutate, din 2019 se vor introduce mai multe taxe speciale. Astfel, pentru folosire temporara teren pentru desfasurare de activitati economice, cu ocazia evenimentelor/sarbatorilor locale si/sau nationale (Martisor, Paste, Craciun, Zilele Barladului, etc.) a fost propusa o taxa de 6 lei/mp/zi (dar nu mai mult de 10 zile), iar taxa sezoniera pentru amplasare terase pe domeniul public si privat al orasului, in perioada 1 ianuarie – 30 aprilie, a fost stabilita la 10 lei/mp/luna. De asemenea, a fost introdusa o taxa de 50 lei pentru inchirierea Salii de ceremonii „Cerbul de Aur” (cantina de ajutor social) de catre asociatii de pensionari pe timpul zilei, o data pe luna, in ziua de joi (data stabilita de comun acord de ambele parti).

Tot noi vor fi si urmatoarele taxe speciale: pentru vizarea fiselor de inmatriculare/contracte de instrainare-dobandire a mijloacelor de transport (facturi sau documente similare), in termen de 48 de ore – 20 lei, de eliberare istoric fiscal – 20 lei, de eliberare orice tip de adeverinta – 5 lei, de eliberare certificate de atestare a edificarii constructiei – 25 lei, taxa proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor – 25 lei. Tot din 2019 se introduce si o taxa de 2.000 de lei pentru rezervarea salii de aerobic, sport, etc. din cadrul Centrului de Revitalizare Corporala si Loisir pentru persoane fizice si juridice autorizate, maxim 6 ore/zi, cu exceptia zilelor de sarbatori legale.

Noi vor fi si taxele pentru inchirierea salii de conferinte – 300 lei/zi, pentru inchirierea salii de cinema 200 lei/ora si de inchiriere a salii de cinema – 1.200 lei/zi din incinta Centrului multimedia si a spatiului expozitional amenajat in Cinematograful „Victoria”. Nu in ultimul rand, pentru inchirierea salii de sport a {colii Gimnaziale „Episcop Iacov Antonovici”, care urmeaza sa fie inaugurata pana la finele acestui an, pentru tot felul de competitii sportive, a fost gandit un tarif de 250 lei/ora, dar nu mai mult de 1.000 lei/zi.

Pe langa taxele nou introduse, in 2019 vor aparea si mici modificari la tarifele speciale deja existente, un astfel de exemplu fiind taxa pentru emitere in regim de urgenta (patru zile) a certificatului de urbanism, care va creste de la 10 la 100 lei.