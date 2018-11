Pregatirea invatamantului profesional si dual pentru anul scolar viitor

• Operatorii economici vasluieni dispusi sa asigure pregatirea practica a elevilor ce doresc sa urmeze formele de inva?amant profesional si dual in anul scolar 2019 – 2020 trebuie ca, pana pe 23 noiembrie, sa transmita solicitari in acest sens unita?ilor de inva?amant sau Inspectoratului scolar Jude?ean Vaslui. Pana atunci, ei sunt invita?i, astazi, la CJRAE, pentru a participa la o activitate de informare si popularizare in acest sens, activitate organizata de ISJ Vaslui.

De la an la an, inva?amantul profesional si cel dual are din ce in ce mai mare cautare intre elevi, care astfel pot sa inve?e o meserie, primind si o diploma de calificare la sfarsitul cursurilor. Deloc neglijabil, pe timpul studiilor, elevii ce frecventeaza acest fel de cursuri benefciaza, pe langa alte facilita?i, si de o bursa in suma de 250 de lei lunar. Pentru prezentul an scolar, la nivelul jude?ului Vaslui au fost infiin?ate 1.136 de locuri in scoli profesionale, pe diverse specialita?i, unele cu mai mare, altele cu mai mica cautare. Astfel, au fost propuse spre infiin?are un numar de 39 de clase profesionale, pentru calificarea tinerilor in meserii ca mecanic sau tinichigiu auto, electrician, confec?ioner produse textile, pielarie sau croitorie, zidar, zugrav, bucatar, cofetar – patiser, brutar, frizer sau ospatar, frizer-coafor, manichiurist-pedichiurist, comerciant vanzator, macelari, dar si agricultor, horticultor, operator in industria vinului si a bauturilor spirtoase ori lucrator in agricultura ecologica sau mecanic agricol. in ceea ce priveste inva?amantul profesional dual, pentru anul scolar 2018 – 2019 a fost disponibila doar o clasa, la Colegiul Tehnic „Al. I. Cuza” din Barlad, cu specializarea confec?ioner produse textile, la finalul studiilor absolven?ii avand loc de munca asigurat la SC Confec?ii SA Barlad.

La inceputul acestei luni, Ministerul Educa?iei a anun?at Calendarul etapelor si ac?iunilor pentru stabilirea cifrei de scolarizare in inva?amantul dual si cel profesional pentru anul scolar 2019 – 2020. Conform acestui calendar, pana pe 23 noiembrie, agen?ii economici dispusi sa participe trebuie sa transmita solicitarile de scolarizare catre CNDIPT, dar si catre unita?ile scolare sau ISJ. Ulterior, pana pe 12 decembrie, dupa analiza solicitarilor, urmeaza a fi definitivate, la nivelul inspectoratelor scolare, situa?iile cu locurile propuse pentru viitorul an scolar, tot pana atunci urmand a fi incheiate contractele cadru pentru formarea elevilor. Varianta finala a proiectului cifrei de scolarizare trebuie transmisa la MEN si CNDIPT, de catre ISJ, pana cel tarziu 21 ianuarie 2019. Unita?ile economice interesate in asigurarea practicii elevilor au avantajul, pe langa cel financiar, prin decontarea unor cheltuieli, si de posibilitatea de a-si pregati, conform propriilor norme sau cerin?a, viitori angaja?i, actualii elevi dupa finalizarea scolii profesionale.

in pregatirea acestei ac?iuni ISJ Vaslui va organiza mar?i, 13 noiembrie, la Centrul Jude?ean de Resurse si Asisten?a Educa?ionala (CJRAE) din curtea Liceului „M. Kogalniceanu” din Vaslui, o activitate de informare si popularizare in randul operatorilor economici vasluieni, respectiv in randul unita?ilor de inva?amant profesional si tehnic, privind oportunita?ile de scolarizare in aceste forme de inva?amant, pentru anul scolar 2019 – 2020. La aceasta intalnire sunt astepta?i sa participe, pe langa reprezentan?ii operatorilor economici, si cei ai unita?ilor scolare, ai Camerei de Comer?, Industrie si Agricultura Vaslui si a institu?iilor ce fac parte din Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social.

„Scopul activita?ii este asigurarea unei foarte bune informari a tuturor factorilor interesa?i in scopul implementarii cu succes a inva?amantului profesional si dual pentru anul scolar 2019 – 2020, in vederea stabilirii unui plan de scolarizare realist, bazat pe cererea de pe pia?a muncii locale, conform solicitarilor agen?ilor economici”, a explicat prof. Gabriela Placinta, inspectorul general al ISJ Vaslui.

• Marian Mocanu