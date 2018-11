Pedeapsa severa pentru mama criminala din Todiresti

Alina Elena Savin, femeia din Todiresti care, la inceputul lunii mai, si-a ucis cu cruzime noi-nascutul, a fost condamnata de Tribunalul Vaslui la 15 ani si 8 luni de inchisoare. Pe tot parcursul procesului, femeia a cerut nici mai mult nici mai putin decat sa fie lasata acasa, in arest la domiciliu, pe motiv ca ii este dor de ceilalti cinci copii, carora le purta de grija. Instanta a decis insa ca, atat cat va fi inchisa si inca cinci ani dupa executarea pedepsei, femeia sa fie decazuta din drepturile parintesti.

La inceputul lunii mai, o crima oribila a zguduit intreaga opinie publica din Romania: Alina Elena Savin, o femeie in varsta de 33 de ani din Cotic, comuna Todiresti, mama a cinci copii, si-a ucis cu sange rece cel de-al saselea nou nascut, dupa care a aruncat trupul neinsufletit in WC-ul din fundul curtii. Femeia si-a pregatit cu grija crima. Cand a aflat ca este insarcinata, a cerut sotului sau bani pentru a face intrerupere de sarcina, operatie pe care a pretins ca a efectuat-o, pentru ca apoi sa ascunda sarcina de ochii lumii, imbracand haine largi. A nascut singura, acasa, dupa care a incercat sa scape de copilul nedorit strangandu-l de gat. Pentru ca nu a reusit, i-a aplicat mai multe lovituri de cutit, dupa care a invelit trupul neinsufletit intr-o patura si l-a ascuns in dulap. Cadavrul a zacut acolo mai multe zile, pana cand femeia a ramas singura acasa si a putut sa-l arunce in haznaua din fundul curtii. Mai mult, mama criminala a incercat sa ascunda complet oribila crima, convingandu-si sotul sa construiasca un alt WC si sa astupe vechea hazna. Planul de a scapa de copilul nedorit i-ar fi reusit daca nu ar fi fost o cumnata, careia i-a parut suspect felul in care femeia a slabit inr-un timp foarte scurt. Banuind ca ceva nu este in regula, cumnata a impartasit banuielile politistilor, care au declansat o ancheta. Luata la intrebari, mama criminala si-a recunoscut senina faptele, spunandu-le anchetatorilor: “Asa a fost mai bine pentru toti!”. Acuzata de omor si profanare de cadavre sau morminte, Alina Elena Savin a fost arestata preventiv, ulterior, femeia solicitand judecatorilor sa fie plasata in arest la domiciliu, pentru a avea grija de ceialati cinci copii, carora le duce dorul! Magistratii nu au fost de acord cu aceste cereri, iar zilele trecute au decis ca mamei ucigase sa i se aplice o pedeapsa exemplara.

Femeia a fost condamnata la executarea a 15 ani de inchisoare pentru omor, si alti doi ani, profanare de cadavre sau morminte, prin insumarea celor doua pedepse rezultand una de 15 ani si 8 luni de stat dupa gratii. Mai mult, magistratii au decis, drept pedeapsa complementara, interzicerea unor drepturi pe perioada condamnarii si inca cinci ani dupa aceea, intre care decaderea din drepturile parintesti, dar si cel de a fi numita tutore ori curator al unui minor. in plus, in aceasta perioada, i s-a interzis condamnatei dreptul de a detine, purta si folosi orice categorie de arme.

Condamnarea nu este definitiva, ea putand fi atacata cu apel la instanta superioara, insa e greu de crezut, data fiind cruzimea cu care a actionat mama denaturata, ca judecatorii Curtii de Apel Iasi ar putea da dovada de blandete in acest caz!