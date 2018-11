Patru rugbisti barladeni, in lotul pentru meciul Romania – SUA

Patru rugbisti din Barlad, dar care, in prezent, activeaza la echipe din SuperLiga, au fost convocati la cantonamentul alaturi de lotul national in vederea participarii la meciurile test din aceasta luna. Este vorba despre doua partide World Rugby, ce vor fi disputate de „stejari” impotriva jucatorilor Statelor Unite ale Americii (17 noiembrie) si a celor din Uruguay (24 noiembrie), ce se vor desfasura pe Complexul Sportiv „Ghencea” din Bucuresti, incepand cu ora 14.00.

Cei patru sportivi sunt Cristi Marian Chirica (jucator de linia a III-a, CSM Stiinta Baia Mare), Robert Neagu (aripa, CSA Steaua Bucuresti), Alexandru Bucur (centru, CSM Stiinta Baia Mare) si Vladut Zaharia (aripa, Timisoara Saracens). Toti au fost „crescuti” la Clubul Sportiv Scolar Barlad, iar mai apoi au jucat la Rugby Club Barlad.

Daca primii trei au fost rezerve in partida de baraj Romania – Portugalia (36-6), disputata pe 10 noiembrie pentru mentinerea in elita Rugby Europe International Championship, Vladut Zaharia s-a numarat printre titulari, desi s-a aflat la prima selectie in lotul „stejarilor”. Ba chiar a inscris si un eseu. Asa ca are toate sansele sa se numere, din nou, printre primii 15 sportivi ce vor intra pe teren in respectivele meciuri.

„Este important ca am scapat de presiunea meciului cu Portugalia. Ne pregatim acum pentru doua intalniri puternice, trebuie sa ne pregatim foarte bine pentru ca atat Statele Unite ale Americii, cat si Uruguay sunt calificate la Cupa Mondiala. Vor fi adversari tari, de cu totul alt nivel, trebuie sa fim mult mai buni decat in meciul cu Portugalia si sa imbunatatim acele lucruri care nu au mers cum trebuie in acea partida. Am incredere ca baietii vor munci si mai mult, isi vor pastra motivatia si concentrarea si ca vom face un rugby frumos si de calitate”, a declarat Thomas Lièvremont, antrenorul principal al Romaniei.

De mentionat ca, pe langa cei patru barladeni, la cantonamentul ce se desfasoara in aceste zile pentru cele doua meciuri test au fost convocati sportivi de la echipele CSM Bucuresti, CSM Stiinta Baia Mare, Universitatea Cluj, Timisoara Saracens, CSA Steaua, Romains, Perpignan, Agen si Blagnac (Franta).

Incasarile din vanzarea biletelor la meciul Romania – SUA vor fi redirectionate catre fostul capitan al „stejarilor”, Petre Mitu, afectat de o boala nemiloasa, scleroza laterala amiotrofica.

• Adriana Susnea