Patru barladeni, selectionati pentru meciul de rugby Romania – Portugalia

La finele saptamanii trecute, lotul national largit al „stejarilor”, a intrat intr-un cantonament de pregatire centralizata. Sportivii convocati s-au reunit la Baia Mare pe 4 noiembrie, pentru a se pregati in vederea disputarii, pe 10 noiembrie, a unui meci de baraj in compania selectionatei Portugaliei pentru mentinerea in Rugby Europe Championship 2019. Partida dintre cele doua reprezentative va avea loc la Baia Mare, pe stadionul „Arena Zimbrilor”, de la ora 14.00.

La acest cantonament au fost convocati 34 de jucatori din tara si strainatate, atat „stejari” cu experienta, cat si tineri jucatori de perspectiva. Printre rugbistii convocati se numara si patru barladeni legitimati la echipe din SuperLiga, dar care si-au inceput cariera la Clubul Sportiv Scolar Barlad, iar mai apoi la Rugby Club Barlad. Este vorba despre Cristi Marian Chirica (jucator de linia a III-a, CSM Stiinta Baia Mare), Robert Neagu (aripa, CSA Steaua Bucuresti), Alexandru Bucur (centru, CSM Stiinta Baia Mare) si Vladut Zaharia (aripa, Timisoara Saracens). Acestia doi din urma se afla inaintea debutului pentru „stejari”.

„Obiectivul pe care il avem este evident, acela de a castiga acest meci cu Portugalia. Toata lumea cunoaste cat de importanta este aceasta partida si nimeni nu-si poate imagina Romania in a treia divizie valorica a rugby-ului european, pentru ca locul echipei nu este acolo, ci trebuie ca, pe viitor, sa privim inspre mai sus. in ceea ce priveste jocul, cel putin pentru acest meci cu Portugalia, nu vom schimba totul, insa cel mai important va fi sa punem accent pe punctele forte ale jucatorilor romani cu o determinare mult mai mare. Ne bucuram ca avem un moral pozitiv, victoria cu Kenya este importanta pentru ca a adus multa incredere echipei, iar noua, antrenorilor, ne-a posibilitatea de a-i vedea in teren pe toti jucatorii”, a declarat Thomas Lièvremont, antrenorul principal al Romaniei.

De mentionat ca, pe langa cei patru barladeni, la cantonamentul ce se desfasoara in aceste zile la Baia Mare au fost convocati sportivi de la echipele CSA Steaua Bucuresti, CSM Bucuresti, Timisoara Saracens, CSM Stiinta Baia Mare, Shale Sharks (Anglia), Romains, Colomiers, Perpignan, Agen, RC Massy si Oyonnax (Franta).

in urma deciziei World Rugby de a descalifica Romania de la Cupa Mondiala 2019 din Japonia si de a o penaliza cu 25 de puncte, ca urmare a folosirii unui jucator neeligibil in partidele de calificare, „stejarii” au ajuns pe ultimul loc al clasamentului Rugby Europe Championship 2018. Astfel, Romania trebuie sa joace barajul cu Portugalia, care a castigat Rugby Europe Trophy 2018, invingatoarea urmand sa evolueze in editia 2018-2019 a Rugby Europe Championship.