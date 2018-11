Patinoarul vasluienilor, o problema… alunecoasa!

• Primaria municipiului Vaslui face o noua incercare, a patra!, pentru ca, dupa un an de pauza, amatorii de distractie pe patine sa aiba la dispozitie un patinoar artificial. La prima licitatie, organizata pe 1 noiembrie, nu s-a gasit nici o firma amatoare, in ciuda faptului ca pretul de concesiune a terenului de 650 mp din Parcul Copou era de doar 2 lei/mp. Au urmat inca doua licitatii, cu acelasi rezultat. In timp ce municipalitatea spera ca de aceasta data sa vina firme specializate din alte parti, o firma locala isi cauta inca din timp clienti in alte judete!

Desi municipalitatea a inceput ceva mai devreme ca anul trecut demersurile pentru gasirea unei firme care sa deschida pe perioada iernii 2018 – 2019 un patinoar la Vaslui, la prima licitatie, organizata in acest scop pe 1 noiembrie, nu s-a gasit nici o firma interesata. Asta in ciuda faptului ca Primaria a propus un pret de doar 2 lei/mp pentru concesionarea suprafetei de 650 mp din Parcul Copou destinata acestei activitati. In aceste conditii, municipalitatea va repeta licitatia publica deschisa, sperand ca, de aceasta data, sa gaseasca o firma interesata si sa nu se repete situatia de anul trecut, cand vasluienii, in special copiii, au fost lipsiti de bucuria sporturilor de iarna.

Trebuie spus ca si Barladul s-a confruntat cu probleme pentru amenajarea unui patinoar artificial in centrul orasului, insa nu din lipsa de ofertanti, ci din cauza chiriei solicitate, fiind nevoie de doua licitatii ca, in sfarsit, sa se gaseasca un amator. Municipalitatea barladeana a organziat insa licitatia mai devreme, inca de la finele lunii august, licitatie repetata in octombrie, dupa ce primul castigator nu s-a mai prezentat sa semneze contractul.

In ceea ce priveste patinoarul din Vaslui, licitatia ar urma sa fie adjudecata chiar si in conditiile in care exista un singur participant. Castigatorul ar urma sa-si scoata banii de pe urma biletelor pentru accesul pe patinoar intre anumite ore, din inchirierea de patine si alte activitati comerciale. In schimb, va trebui sa asigure toate dotarile necesare bunei functionari a patinoarului, instalatie de racire, module, echipamente, mantinela, casuta cu destinatie de garderoba si punct de inchiriere patine, dar si tonete in vederea desfasurarii de activitati economice, respectiv vanzarea de dulciuri, sucuri, ceai cald si alte produse de sezon. Patinoarul ar urma sa functioneze zilnic intre orele 10.00 si 23.00, daca conditiile meteorologice o permit, insa programul muzical va putea functiona doar pana la ora 22.00. Accesul vasluienilor va fi gratuit pana la ora 18.00, indiferent daca vor folosi patine inchiriate ori patine proprii, fiind una dintre conditiile puse de municipalitate pentru inchirierea terenului pe care va functiona patinoarul.

Trebuie spus ca, in timp ce noi cautam firme specializate din alte parti, exista o asemenea firma in Vaslui, care insa prefera sa asigure astfel de servicii in alte zone. Astfel, firma respctiva se pare ca ar fi facut catre Primaria Bistrita o solicitare de a amenaja un patinoar artificial care sa functioneze pe perioada iernii, anunta, in luna septembrie, timponline.ro. Un motiv ar fi ca municipalitatea de acolo propunea un contract de inchiriere a spatiului pe o perioada de cinci ani, cu posibilitatea de prelungire. Faptul ca chiria lunara minima perceputa era de 2.000 lei, fata de doar 1.300 lei, la Vaslui, se pare ca a cantarit mai putin!

• Marian Mocanu