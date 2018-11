Partidul lui Ponta, Pro Romania, are filiala si in judetul Vaslui

in cadrul unei conferinte de presa organizate la Barlad, conducerea a Pro Romania a anuntat ca, de acum inainte, partidul fondat in primavara de fostul premier Victor Ponta functioneaza si in judetul Vaslui.

Lansarea oficiala a partidului Pro Romania a avut loc pe 31 octombrie, de la ora 11.00, la sediul din Barlad al formatiunii, in cadrul primei conferinte de presa organizate la nivel judetean. Au participat Marcel Vasilache, coordonatorul Organizatiei Judetene, Iulian Groza, coordonatorul Organizatiei Municipale a Pro Romania Barlad, Viorel Chicu, coordonatorul pentru comunele de pe Valea Prutului, si Cristi Cosmin, vicepresedinte la nivel national, coordonator al Departamentului de Tineret la nivel national si coordonator al formatiunii la nivelul judetului Vaslui. Dupa o scurta prezentare facuta de Vasilache, „stafeta” a fost preluata de invitatul de la centru, care a precizat ca formatiunii Pro Romania i s-au alaturat si cativa dintre ministrii Cabinetului Victor Ponta, dupa care a anuntat obiectivele pentru alegerile europarlamentare din 2019. Daca, deja, la nivel judetean functioneaza 30 de organizatii locale, pana la scrutinul de anul viitor, se doreste extinderea la cel putin jumatate din UAT-urile din judet.

„Ma bucur ca sunt prezent la aceasta lansare a partidului Pro Romania de la Barlad, in cadrul caruia am onoarea sa ma numar printre membrii fondatori. Acesta este un partid care isi propune sa fie altfel decat cele de pe esicherul politic. Daca o sa va uitati, Pro Romania este un partid pro si nu contra, unul care nu are in statut prevederi legat de excluderea membrilor din partid. in ceea ce priveste obiectivele noastre pentru europarlamentare din 2019, la nivel national, ne propunem un scor de cel putin 8-10%, care sa ne permita sa avem macar trei europarlamentari, daca nu chiar patru la redistribuire. Pe plan local, speram ca partidul sa se dezvolte frumos si sa avem cat de curand organizatii in majoritatea comunelor si oraselor. Pentru europarlamentare, obiectivul nostru e sa avem oameni in absolut toate sectiile de votare din judet, deci undeva la 525 de persoane, si ne dorim ca acestia sa fie membri, oameni pe care putem conta si care sa apere voturile partidului in sectia de votare”, a precizat Cristi Cosmin.

in continuare, au vorbit si Iulian Groza, coordonatorul pe Barlad, si Viorel Chicu, coordonatorul pe Valea Prutului. Primul s-a referit la faptul ca, in calitate de antreprenor, se bucura ca a gasit un partid dintre cele recent infiintate care se axeaza pe sustinerea antreprenorilor, iar cel de-al doilea a enumerat principalele probleme cu care se confrunta populatia din mediul rural atat din domenii precum invatamant, sanatate si agricultura, cat si in ceea ce priveste exodul tinerilor in strainatate, siguranta cetatenilor etc. in final, Vasilache i-a invitat pe toti cei care vor sa se alature partidului sa isi depuna adeziunea atat online (pe platforma proromania.eu), cat i la sediul formatiunii din Barlad.