Operatorii in domeniul deseurilor electrice, amendati de Protectia Consumatorilor

in urma unui control efectuat recent de comisarii de la Protectia Consumatorilor, mai mult de 160 de operatori economici care se ocupa de deseuri din echipamente electrice, electronice si electrocasnice (DEEE), dintre care in jur de 20 numai din judetul Vaslui, au fost sanctionati cu amenzi si avertismente. Controlul s-a efectuat la nivelul intregii tari si a vizat respectarea prevederilor legale privind deseurile de echipamente electrice si electronice.

Astfel, din totalul de 161 de sanctiuni aplicate, 107 au fost amenzi in valoare de 221.400 lei, iar 54 au fost avertismente. in plus, comisarii au dispus 25 de masuri de oprire temporara de la comercializare, pentru produse cu abateri in valoare de 124.091 lei. Printre neregulile gasite la comerciantii din judetul Vaslui se numara cele referitoare la marcarea echipamentelor electrice si electronice cu simbolul „pubela” cu roti barata cu doua linii in forma de „X”; aplicarea marcajului specific pe echipamentele electrice si electronice; inregistrarea producatorilor in registrul producatorilor de echipamente electrice si electronice.

De asemenea, comisarii au constatat si abateri privind informarea consumatorilor in momentul vanzarii de echipamente electrice si electronice cu privire la timbrul verde (costurile colectarii, tratarii si eliminarii in conditii de protectie a mediului); legalitatea functionarii; afisarea in mod vizibil a denumirii unitatii, a codului unic de inregistrare la registrul comertului, din care sa rezulte obiectul/obiectele de activitate al/ale societatii pentru care este autorizata sa functioneze.

Nu in ultimul rand, printre neregulile gasite la comerciantii din judetul Vaslui s-au regasit si afisarea si respectarea orarului de functionare; afisarea preturilor si tarifelor in mod vizibil si intr-o forma neechivoca, usor de citit, conform OG 21/1992 (r2), cu modificarile si completarile ulterioare.

Sfaturi pentru consumatori

Consumatorii trebuie sa stie ca: deseurile de echipamente electrice si electronice se colecteaza selectiv si nu se elimina ca deseuri nesortate; pentru asigurarea calitatii mediului, trebuie sa predea DEEE din gospodariile particulare la punctele de colectare indicate de primarii sau de asociatiile de gestionare a recuperarii DEEE. De asemenea, consumatorii pot preda in mod gratuit deseurile de echipamente electrice si electronice, la magazine, in momentul achizitiei unui produs nou din aceeasi categorie. Acestia trebuie sa stie ca prezenta simbolului „pubela cu roti barata cu doua linii in forma de «X»„, aplicat pe un echipament electric sau electronic, ii atentioneaza ca au obligatia de a nu elimina DEEE ca deseuri nesortate ci de a le colecta selectiv. Nu in ultimul rand, consumatorii trebuie sa stie ca, in cazul in care, din cauza dimensiunii echipamentului electric sau electronic sau a modului de functionare a acestuia, aplicarea simbolului pe echipament nu este posibila, simbolul se va gasi pe ambalaj, pe instructiunile de utilizare si pe certificatul de garantie al echipamentului electric sau electronic in cauza.