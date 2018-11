O noua lege pentru drumuri mai sigure!

Deputatul USR de Vaslui Mihai Botez pune in dezbatere publica o initiativa legislativa menita sa imbunatateasca siguranta rutiera a cetatenilor. Astfel, Botez propune ca filmarile realizate de conducatorii auto in trafic sa poata fi folosite de politie in vederea luarii de masuri legale.

Proiectul vine ca urmare a evolutiilor tehnologice, din ce in ce mai multi soferi folosind camere de bord, dar si a evolutiilor parcului auto, care a crescut enorm in ultimii ani, fara a fi urmat de dezvoltarea infrastructurii rutiere. Initiativa permite politistilor sa dea amenzi pe baza inregistrarilor video primite de la participantii din trafic.

„Exista foarte multe contraventii inregistrate de mijloace alternative detinute de soferi, dar care nu pot fi folosite de politia rutiera din cauza unor lacune legislative. Proiectul doreste sa remedieze lipsurile legislative, sa ofere instrumentele legale politistilor si, poate cel mai important, sa sporeasca gradul de civism al cetatenilor. Romania este acum statul din Uniunea Europeana cu cel mai mare numar de accidente la un milion de locuitori, orice imbunatatire a sigurantei soferilor si pasagerilor fiind mai mult decat dorita”, a declarat deputatul USR Mihai Botez.

Proiectul a fost discutat cu juristi si politisti, iar acesta a fost bine primit. Romania poate lua exemplu si de la alte state care au implementat un astfel de sistem. Un exemplu este cel al Marii Britanii, unde cetatenii au un site web dedicat in care pot incarca inregistrarile video, care, dupa completarea unui formular online, ajunge direct la sectia de politie din zona unde a fost semnalata savarsirea contraventiei, iar Guvernul are posibilitatea de a se inspira din site-ul https://www.nextbase.com/en-gb/, cel existent in Marea Britanie.

„Avem sansa sa contribuim la modificarea legislatiei si aducerea ei in vremurile in care traim. Voi continua discutiile, atat cu parlamentari si reprezentanti ai institutiilor cu atributii in domeniu si voi face imbunatatiri. Intre timp, sunt deschis la orice propunere a cetatenilor care vor sa se implice. Proiectul va ramane in dezbatere publica doua saptamani, dupa care va intra in circuitul parlamentar”, a completat Mihai Botez.