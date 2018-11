Deputatul Daniel Olteanu, despre restructurarea aparatului bugetar:

«Nu disponibilizarile sunt solutia pentru a creste performanta si eficienta sectorului public!»

• Daniel Olteanu, vicelider al Grupului ALDE de la Camera Deputatilor, atrage atentia ca restructurarea aparatului bugetar, cu scopul de a furniza contribuabililor servicii eficiente si profesioniste, este o masura necesara, dar ca aplicarea acesteia nu trebuie sa conduca la „situatii de criza” si „drame sociale”. In contextul discutiilor aparute in spatiul public cu privire la reducerea personalului din sectorul bugetar, deputatul ALDE propune doua directii de lucru care ar putea asigura cresterea calitatii si a accesului la serviciile publice, cu un nivel optim de angajati in acest sector.

Deputatul ALDE Daniel Olteanu sugereaza, in primul rand, o analiza realizata de institutiile responsabile, sub coordonarea Ministerului Finantelor sau Curtii de Conturi, care sa indice motivul pentru care, in ciuda achizitionarii de sisteme informatice performante si costisitoare, numarul de angajati la stat nu a scazut. Cea de a doua masura propusa de catre deputatul ALDE vizeaza diminuarea anuala a numarului angajatilor din sectorul bugetar prin blocarea partiala a angajarilor in urma iesirii naturale din sistem (pensie, incetarea raporturilor de munca din diverse motive, deces etc.), desfiintarea institutiilor inutile si redistribuirea personalului in acele institutii unde exista o incarcare sporita, tinand cont de calificarea fiecarui salariat.

In cadrul unei declaratii sustinute in plenul Parlamentului, Daniel Olteanu a subliniat ca restructurarea aparatului bugetar trebuie sa aiba in vedere atingerea unui nivel optim de salariati in intregul aparat de stat, incluzand aici administratia centrala si cea locala, institutiile deconcentrate, dar si societatile aflate in subordinea primariilor si Consiliilor Locale. El a respins cu fermitate ideea unor scaderi salariale sau a unor disponibilizari, care, in anii crizei, au adus numeroase familii de romani in situatii limita. Solutiile, considera Olteanu, constau in cai de mijloc, in masuri care sa fie asumate de Guvern pentru urmatorii ani, indiferent de culoarea politica.

«In functie de institutia careia ii solicitam informatiile, avem un numar diferit al angajatilor din sistemul bugetar, am constatat asta nu o data. Toata lumea este insa de acord asupra unui fapt: raportat la numarul salariatilor de la stat, serviciile care se primesc de catre contribuabili sunt sub nivelul de performanta si eficienta pe care ni-l dorim. Perioadele de crestere economica, deciziile nechibzuite sau nevoile de moment au determinat, de-a lungul timpului, cresterea numarului angajatilor la stat pana la un nivel nesustenabil, iar majorarile salariale din ultima perioada au atras si mai mult atentia asupra faptului ca nu putem avea, in acelasi timp, un numar mare de bugetari, salarii mari si eficienta. Fie ca discutam de aparatul central, fie ca discutam de administratia locala, de institutiile deconcentrate sau de companiile aflate in subordinea primariilor si Consiliilor Locale, s-a creat, din pacate, un aparat de stat care, de multe ori, in loc sa sustina demersurile private, le sufoca. Si am ajuns la momentul in care trebuie sa luam masuri. Cea mai facila pare propunerea de a se elimina posturile neocupate si de a se face disponibilizari. Trebuie sa gasim, insa, alte solutii, pentru ca nu mai vreau sa trecem prin acei ani in care masurile de diminuare a salariilor si de disponibilizari au dus la drame sociale, la emigrare, la sinucideri. Un cetatean roman care si-a construit viata profesionala dupa regulile stabilite de stat nu trebuie sa sufere daca statul constata, ulterior, ca regulile au fost gresite», a declarat deputatul Daniel Olteanu.

Acesta a propus doua masuri echilibrate, ce ar putea fi asumate de catre Guvern, pentru urmatorii ani, indiferent de culoarea politica. «Exista o cale de mijloc, care implica cel putin doua directii. Prima ar fi ca institutiile responsabile, poate sub coordonarea Ministerului Finantelor sau Curtii de Conturi, sa ne prezinte un raport din care sa reiasa motivul pentru care, dupa investitii de zeci si sute de milioane de euro in informatizare, avem un numar mai mare de angajati la stat, si nu mai mic. Daca am inlocuit activitatea manuala cu diverse aplicatii, e normal sa vedem eficienta sporita si economisire», a subliniat deputatul ALDE.

Restructurarea sectorului public nu trebuie sa fie un demers politicianist

«A doua masura ar fi diminuarea anuala a numarului angajatilor la stat, dar nu prin disponibilizari, ci prin blocarea partiala a angajarilor, desfiintarea institutiilor inutile si redistribuirea personalului in acele institutii unde e o incarcare sporita, desigur, tinand cont si de calificarea fiecaruia. Dintr-o analiza de acum cativa ani rezulta ca, anual, ies din sistem din cauza naturale – pensie, incetarea raporturilor de munca, deces – aproximativ 50.000 salariati la stat. Daca in locul acestora sunt angajati doar 20 – 30.000, avem anual o economie consistenta, fara a genera drame sociale. Asta pana ajungem la nivelul optim de angajati, poate 800.000 de salariati, nivel care sa includa atat aparatul central, cat si deconcentratele, administratia locala si societatile in subordinea primariilor si Consiliilor Locale. Daca nu avem in vedere toti acesti angajatori, ci doar pe unii, inseamna ca demersul este unul politicianist. Resping total ideea unor scaderi salariale sau a unor disponibilizari, precum in anii crizei, in care familii tinere, cu rate, s-au trezit in strada, in conditiile in care nu gresisera cu nimic. Solutiile sunt in aceste cai de mijloc, care sa fie asumate pentru urmatorii ani, indiferent de culoarea politica a Guvernului», a sustinut Daniel Olteanu in plenul Camerei Deputatilor.