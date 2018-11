Noul corp al Spitalului „Beldiman” Barlad va fi situat intre Pavilionul Administrativ si Biserica „Sfanta Ecaterina”

• Noul corp al Spitalului de Urgenta „Elena Beldiman” Barlad, in care vor fi mutate sectiile Boli Infectioase, Psihiatrie, Pneumologie I si Pneumologie II, va fi construit pe terenul aflat intre Pavilionul Administrativ si Biserica „Sfanta Ecaterina”. Asa cum au votat consilierii locali, investitia se ridica la peste 65 milioane de lei si presupune construirea unui imobil cu patru etaje, urmand ca deasupra ultimului nivel sa fie amenajat un heliport.

Vineri, 16 noiembrie, in cadrul unei sedinte de indata, consilierii barladeni au aprobat documentatia si indicatorii tehnico-economici (faza SF) pentru obiectivul de investitii „Construire corp nou la Spitalul Municipal de Urgenta «Elena Beldiman» Barlad”. Pentru ca multi localnici au solicitat, pe diferite cai, informatii suplimentare despre amplasamentul viitorului corp de cladire, primarul Dumitru Boros a tinut sa ii lamureasca.

„Intrucat sistemul de sanatate local este o prioritate a mandatului meu, imediat dupa sedinta de indata a Consiliului Local Municipal Barlad din data de 16 noiembrie, cand am initiat un proiect de hotarare pentru aprobarea documentatiei tehnico-economice a viitorului corp al spitalului local, la nivelul compartimentelor de specialitate am dispus inceperea demersurilor pentru faza de proiectare si executie a obiectivului. S-a stabilit ca imobilul sa fie ridicat in partea de sud a Ambulatoriului de Specialitate, respectiv intre Pavilionul Administrativ si Biserica «Sfanta Ecaterina». Acest nou corp va grupa toate pavilioanele externe ale spitalului care in acest moment functioneaza in spatii neconforme normelor sanitare in vigoare si care, in plus, mai impun unitatii si cheltuieli suplimentare. Vorbim aici despre transportul bolnavilor intre sectii, al personalului medical, al lenjeriei, medicamentelor si tot asa. Prin urmare, realizarea unui nou corp de spital era o necesitate, una care, trebuie sa spunem, a tot fost discutata si de celelalte administratii ale orasului. Numai ca, in acest moment, spitalul trebuie sa respecte si un plan de conformare – lucru pe care il va face, pentru a nu-si pierde clasificarea. Iar constructia unui nou corp de cladire pentru sectiile cu probleme este parte a acestui plan de conformare”, a declarat edilul sef.

Potrivit devizului general al proiectului, investitia va costa 65.102.240 lei cu TVA, din care 44.632.565 lei cu TVA reprezinta constructii si montaj, si se va derula pe durata a doi ani (anul I – 24.245.000 lei cu TVA si anul II – 40.857.240 lei cu TVA). Durata de implementare a proiectului de la data finantarii este de 24 de luni, din care 13 luni sunt pentru executie, iar finantarea va fi asigurata din surse bugetare sau extrabugetare, in functie de posibilitatea atragerii acestora, si cofinantare de la bugetul local. Noua cladire va avea subsol, parter si patru etaje, ce vor totaliza o suprafata construita de 2.095 metri patrati si o suprafata desfasurata totala de 12.570 metri patrati. Deasupra ultimului etaj se va amenaja un heliport, iar la subsol este prevazut un adapost antiaerian. Pe langa scarile de acces ce se vor construi, cladirea va avea si 12 ascensoare cu capacitatea de 100 kilograme si patru cu capacitatea minima de 1.000 kilograme pentru transportul pacientilor.

