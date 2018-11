Municipalitatea barladeana si-a premiat olimpicii

Pentru al treilea an consecutiv, elevii din Barlad care s-au remarcat la olimpiadele nationale din anul scolar 2017-2018 au fost rasplatiti cu premii in bani. Ceremonia festiva a avut loc in ultima zi a lunii octombrie, in total fiind oferite 38 de premii si mentiuni, in cuantum total de 30.000 lei.

Cea de-a treia editie a Galei Olimpicilor Barladeni a fost organizata pe 31 octombrie, in sala mare a Teatrului „Victor Ion Popa” din localitate. Ca si in 2016 si 2017, municipalitatea barladeana si-a propus sa ii rasplateasca pe elevii si liceenii care s-au distins la olimpiadele nationale din cursul anului scolar 2017-2018. in total, pentru cei care au urcat pe podium (locurile I, II si III) si care au obtinut mentiuni s-au alocat de la bugetul local nu mai putin de 30.000 de lei. Astfel, cei cinci elevi care au obtinut premiul I au fost rasplatiti cu cate 1.000 de lei, cei trei elevi distinsi cu premiul II au primit cate 800 de lei, cei cinci cu premiul III – 600 de lei si cei 22 de elevi cu mentiuni – 500 de lei. De asemenea, doua echipaje formate din cate doi, respectiv trei elevi care au luat tot mentiune au fost rasplatite tot cu suma de 500 de lei. Premierea a fost facuta de primarul Dumitru Boros, viceprimarita Roxana Miron-Feraru, dar si de o parte dintre consilierii locali prezenti la eveniment.

Primii chemati pe scena au fost elevii care au luat mentiuni la olimpiadele scolare nationale. Este vorba despre elevii: Lucian Rosca (olimpiada interdisciplinara Stiinte pentru juniori, Scoala „Episcop Iacov Antonovici”), Catalin Stoian si George Cozma (olimpiada de Fizica, Colegiul „Codreanu”), Daniela Chiriac, Alexandru Vatamanu si Cosmin Hrituc (olimpiada de Astronomie si Astrofizica, Colegiul „Codreanu”), Stefan Mihai, Tudor Pascaru, Elena Susnea si Florin Munteanu (olimpiada de Geografie, Colegiul „Codreanu”), Anda Toma (olimpiada de Matematica, Colegiul „Codreanu”), Tudor Pagu (olimpiada de Informatica, Colegiul „Codreanu”) si Andrei Gherghescu (olimpiada interdisciplinara Stiinte pentru juniori, Colegiul „Codreanu”).

Tot de acelasi cuantum au beneficiat si elevii: David Gherghescu (olimpiada de Teoria si practica instruirii si evaluarii, Liceul Pedagogic), Carmen Panaite si Andreea Petrea (olimpiada de Psihologie, Liceul Pedagogic), Andreea Herescu, Larisa Oprea si Maria Rusu (olimpida Animatorilor, Liceul Pedagogic), Andrada Horia (olimpiada de Mestesuguri Traditionale, Liceul Pedagogic), Marta Tei (olimpiada de Industrie textila si pielarie, Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza”), Iustin Daniluc (olimpiada de Mecanica auto, Colegiul „Alexandru Ioan Cuza”), Maria Costea (olimpiada de Turism si alimentatie, Liceul „Petru Rares„), Irina-Demetra Susnea (olimpiada de Limba rusa, Colegiul „Codreanu”), Daria Serban (olimpiada de Neogreaca, Scoala „George Tutoveanu”), Ioana Pavel si Corina Vlasie (olimpiada de Businnes Plan, Liceul „Mihai Eminescu”) si Andrei Rares Solca (olimpiada de Geografie, Scoala „Iorgu Radu”).

Urmatorii premiati de municipalitate au fost cei care au luat premiul III la olimpiadele nationale. Este vorba despre Andreea Adina Gibu (olimpiada de Tehnologii – Turism si alimentatie, Liceul „Mihai Eminescu), Elena Manoliu (olimpida de Managementul elevilor, Liceul Pedagogic), Alexandra Stoleru si Claudiu Hutanu (olimpiada de Mestesuguri Traditionale, Liceul Pedagogic) si Vasile Burghelea (olimpiada de Industrie textila si pielarie, Liceul Tehnologic „Petru Rares„). Au urmat cele trei eleve distinse cu premiul II. Este vorba despre Cristina Stavar (olimpiada de Psihopedagogie speciala, Liceul Pedagogic), Denisa Gherasim Tonita (olimpiada de Arte Plastice – Grafica, Liceul Pedagogic) si Antonia Zavate (olimpiada de Chimie, Colegiul „Codreanu”).

Festivitatea s-a incheiat cu premierea celor mai buni elevi din tara, care s-au remarcat la fazele nationale ale olimpiadelor luand premiul I. Este vorba despre elevii Elena Cordun (olimpiada de Mestesuguri Traditionale, Liceul Pedagogic), Lucian Albu (olimpida de Interpretare instrumentala – flaut, Scoala de Arte „N. N. Tonitza”), Georgian Hutuleac (olimpiada de Religie, Colegiul „Codreanu”), Alice Giusca (olimpiada de Psihologia varstelor, Liceul Pedagogic) si Valentin Funaru (olimpiada de Geografie, Colegiul „Codreanu”).

Trebuie spus ca, in cateva cazuri, unde cei premiati sunt deja studenti si nu au putut veni, pe scena au urcat parintii lor pentru a primi diploma, plicul cu bani si floarea oferite de edili.