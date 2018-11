Motivatia reluarii capturarii maidanezilor: sutele de reclamatii primite de la barladeni

in urma scandalului provocat in prima zi de capturare a maidanezilor din Barlad dupa o pauza de mai bine de trei luni, autoritatile locale si-au justificat decizia de reluare a actiunii de ridicare a patrupedelor de pe strazi. Numarul foarte mare al reclamatiilor primite de la cetatenii exasperati de agresivitatea cainilor, dar si al celor care ajung la spital muscati de „cei mai buni prieteni ai omului” sunt doar doua dintre motivele invocate de edili.

in ultimele zile, in mediul online au inceput sa circule numeroase filmulete si fotografii facute de reprezentantii a doua ONG-uri din Barlad care se ocupa de cainii fara stapan, una dintre asociatii find tocmai cea cu care municipalitatea a avut contract pentru capturarea cainilor intre iulie 2016 – iulie 2018. Pentru ca, in urma negocierilor purtate pentru incheierea unui nou contract, nu s-a ajuns la un acord, mai ales ca primarul Dumitru Boros a cerut majorarea capturarilor lunare de la 50-60 la 100, iar reprezentantii ONG-ului au refuzat categoric, acestia din urma il acuza pe edilul sef ca a incalcat legea cand a semnat contractul cu noua asociatie. Adica Asociatia pentru Supravegherea si Protectia Animalelor IVETS Galati. Totodata, il acuza ca vrea sa prinda cainii de pe strazi nu pentru a-i duce in adapostul public din oras, ci pentru a-i eutanasia sau, mai rau, pentru a-i da Facultatii de Medicina Veterinara din Bucuresti ca sa se faca experimente pe ei. Ca raspuns la acuzatiile aduse indirect, prin intermediul retelelor de comunicare pe care au fost distribuite respectivele filmulete si fotografii, primarul Boros a dorit sa-i informeze pe cetateni cu privire la motivele care au stat la baza deciziei luate in vederea reluarii capturarii maidanezilor.

„Decizia interventiei pe domeniul public pentru capturarea cainilor fara stapan, incepand cu data de 1 noiembrie, a fost luata avand in vedere urmatoarele argumente: contractul incheiat intre Consiliul Local Municipal Barlad si Asociatia Seelen fur Seelchen Barlad a ajuns la termen; ulterior, aceasta asociatie a refuzat constant sa ridice de pe domeniul public, lunar, cel putin o suta de caini fara stapan si sa ii dea spre adoptie, motivand ca in oras nu mai exista asemenea animale; aceeasi asociatie a asigurat ca, in doi ani, problema acestor animale va fi rezolvata definitiv la nivelul Barladului, lucru care nu s-a intamplat; numai in acest an, un numar foarte mare de cetateni au sesizat/reclamat la Politia Locala Barlad si la Primaria Barlad ca au fost atacati/muscati de caini fara stapan; de la 1 ianuarie pana in prezent, la Spitalul Municipal de Urgenta «Elena Beldiman» Barlad, in statistica Sectiei de Boli Infectioase a fost consemnat un numar de 214 persoane muscate de caini fara stapan, pentru tratamentul carora unitatea sanitara a cheltuit, pana acum, suma de 110.354,24 lei; in continuare, in localitate exista foarte multe persoane care afirma ca au ajuns sa circule cu frica pe strazi, chiar si pe timp de zi, in vreme ce numarul celor care au copii si se declara ingroziti de teama unor atacuri in preajma unitatilor de invatamant sau a parcurilor de odihna sau de joaca creste de la o zi la alta”, spune primarul Boros.

Trebuie spus ca, in baza contractului de colaborare si servicii sanitar-veterinare, incheiat pe 24 octombrie intre Municipiul Barlad si Asociatia pentru Supravegherea si Protectia Animalelor IVETS Galati, toti cainii fara stapan care vor fi ridicati de pe domeniul public, pana pe 31 decembrie 2018, vor fi tratati, fara exceptie, indiferent de sex, varsta sau rasa, cu respectarea intocmai a legislatiei in vigoare, respectiv OUG nr. 155/2001, Legea nr. 205/2004, HG nr. 1.059/2013 si Legea nr. 258/2013.