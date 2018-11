Microbuz cu sase pasageri, rasturnat in apropiere de Barlad

Un microbuz de transport persoane, care facea curse regulate pe ruta Vaslui – Dragomiresti – Barlad, s-a rasturnat, ieri, pe marginea drumului. Accidentul s-a produs cu cateva minute inainte de ora 13.00, pe DJ 243 A, pe raza localitatii Puiesti, cel care a sunat la numarul de urgenta 112 si a alertat autoritatile fiind un sofer care a trecut prin zona. In momentul accidentului, in microbuz se aflau soferul, un barladean de 58 de ani, si sase pasageri, toti adulti. „Microbuzul se deplasa pe directia Vaslui – Barlad, iar la un moment dat, din cauza conditiilor de trafic, intr-o curba usoara, conducatorul auto a pierdut controlul asupra directiei de deplasare si a parasit partea carosabila, rasturnandu-se intr-un sant. Din fericire, nu au existat victime care sa necesite interventia echipajelor medicale. Soferul a fost testat cu aparatul alcooltest, iar rezultatul a fost negativ. De asemenea, avea masina in regula, in sensul ca era echipata cu cuciucuri de iarna”, ne-a declarat Bogdan Gheorghita, responsabil mass-media in cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui.

• Adriana Susnea