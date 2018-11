Masuri pentru prevenirea gripei aviare

Pentru a preveni aparitia cazurilor de gripa aviara in judet, Directia Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Vaslui a luat o serie de masuri. Cu atat mai mult cu cat, in ultima perioada, s-au inregistrat mai multe focare de influenta aviara (gripa aviara) in Bulgaria, in apropierea granitei cu Romania, si exista un risc major de patrundere a bolii pe teritoriul tari in perioada imediat urmatoare. Asa ca, spun reprezentantii DSVSA Vaslui, se impune necesitatea intensificarii monitorizarii pasarilor salbatice de apa si raportarea imediata a oricarei modificari in statusul de sanatate al acestor pasari.

„In acest sens, atragem inca o data atentia asupra obligativitatii mentinerii pasarilor din cadrul gospodariilor populatiei in interiorul curtilor, fara a avea acces in afara acestora. Adresam rugamintea catre crescatorii si detinatorii de pasari din gospodarii sa respecte urmatoarele masuri de biosecuritate: se va avea in vedere limitarea perimetrului din interiorul curtii la care au acces; hranirea pasarilor se va face in spatii inchise sau acoperite la care nu au acces pasarile salbatice; furajul folosit va fi depozitat in spatii inchise, evitandu-se accesul pasarilor salbatice, inclusiv al «speciilor punte», respectiv vrabii, ciori, porumbei, cotofene, etc.. De asemenea, trebuie respectate si urmatoarele masuri: separarea palmipedelor in alt adapost fata de restul pasarilor in cadrul gospodariei; interzicerea accesului palmipedelor la amenajari hidrologice naturale sau artificiale (lacuri, balti, etc); accesul acestora la amenajari hidrologice private se va face doar in cazul in care administratorul/proprietarul amenajarii hidrologice poate asigura o protectie adecvata care sa restrictioneze orice posibil contact cu pasarile salbatice libere”, spune dr. Mitiu Ciupilan, directorul executiv al DSVSA Vaslui.

Totodata, conducerea institutiei solicita Asociatiei Judetene a Pescarilor si Vanatorilor Vaslui, Directiei Silvice Vaslui si Inspectoratului Judetean al Politiei de Frontiera Vaslui, cu ocazia activitatilor specifice pe care le efectueaza in teritoriu, sa efectueze si o supraveghere a starii de sanatate a pasarilor salbatice si sa anunte la DSVSA Vaslui orice situatie pe care o considera anormala in starea de sanatate a salbaticiunilor. Astfel, orice modificare in statusul de sanatate al pasarilor, respectiv imbolnaviri bruste, lipsa consumului de apa si furaj, mortalitate etc., va fi notificata in regim de urgenta medicului veterinar de libera practica concesionar si DSVSA Vaslui, la numarul de telefon 0235/42.11.21.