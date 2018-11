Luptatorii „Wazary Dojo” Barlad, pe podium la Piatra Neamt

• In urma participarii la un concurs de profil, la Piatra Neamt, toti cei cinci sportivi ai clubului de arte martiale „Wazary Dojo” Barlad au cucerit medalii.

Sambata, 24 noiembrie, Asociatia Clubul Sportiv „Wazary Dojo” Barlad a participat la cea de-a VI-a editie a Cupei „Stefan cel Mare” la Ju-Jutsu, desfasurata la Piatra Neamt si gazduita de Sala Polivalenta. Din delegatia barladeana au facut parte cinci sportivi cu varste intre 10-15 ani, care s-au intrecut cu circa 200 de copii si juniori legitimati la numeroase cluburi din intreaga tara. Desi toti s-au inscris doar la proba Kumite, luptatorii barladeni au reusit sa cucereasca cinci medalii: doua de aur, una de argint si doua de bronz. Aurul a fost obtinut de Ana Maria Mazilu si Marian Popa, argintul de Teodora Manea, iar bronzul de Razvan Perju si Sasa Jerdianu.

„Cel mai important castig este, totusi, lectia pe care o primim prin participarea la aceste evenimente sportive. Daca ar fi sa gasesc o scurta descriere a invataturii de astazi (24 noiembrie, n. r.), as spune cam asa: «Cu mintea poti ajunge oriunde, poti fi cine vrei, dar cu fizicul poti face doar cat il pregatesti. Si lupta cu altii ca sa te depasesti pe tine!». Este un sfarsit de an frumos, cu realizari remarcabile ale copiilor nostri. Trebuie sa felicit fiecare copil din cadrul clubului pentru eforturile depuse in acest an, intrucat, prin munca lor, am reusit sa cucerim numeroase medalii in 2018. Multumesc, de asemenea, parintilor pentru intelegerea si increderea acordata, dar si pentru sustinerea neconditionata. In ceea ce ma priveste, sunt bucuros ca am ocazia sa obtin rezultate remarcabile cu sportivii mei, dar cea mai mare bucurie apare cand ii vad pe ei fericiti ca au castigat”, ne-a declarat sensei Alexandru Rotaru, presedintele Asociatiei Clubul Sportiv „Wazary Dojo” Barlad.

De mentionat ca acest concurs de arte martiale de la Piatra Neamt a fost organizat de Clubul Sportiv Musachi Ju-Jutsu.

• Adriana Susnea