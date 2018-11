Locurile de joaca din Barlad, mai sigure pentru copii!

in curand, locurile de joaca amenajate in asociatiile de proprietari din Barlad vor intra, in sfarsit, in secolul XXI. Concret, suprafata de pamant ori cu pietris pe care, in prezent, se joaca prichindeii va fi acoperita cu un pavaj din cauciuc special pentru parcurile de copii, asa cum se poate vedea in tarile civilizate. Investitia va fi acoperita de la bugetul local, autoritatile locale sperand ca, in acest fel, sa reduca sau chiar sa elimine riscul de accidentare a celor mici.

Pentru inceput, pana la finele acestui an, reabilitarea va viza doar doua din cele 47 de locuri de joaca din oras. Este vorba despre cel din Asociatia de proprietari nr. 7 (in zona Stadion) si cel din Asociatia de proprietari nr. 22 (vis-a-vis de sediul Politiei Locale). Potrivit sefei Serviciului Gospodarie Comunala si Locativa din cadrul Primariei Barlad, Olga Ungureanu, cele doua parcuri au fost alese primele pentru a fi supuse reabilitarii intrucat sunt cele mai deteriorate din oras. in ambele vor fi inlocuite echipamentele defecte, vor fi montate covoare de cauciuc si va fi schimbat gardul care imprejmuieste locurile de joaca.

Deja, in sedinta ordinara din 31 octombrie, consilierii au votat o noua rectificare bugetara, o parte din sumele de bani alocate de la bugetul local referindu-se tocmai la aceste reabilitari. Astfel, 47.000 lei vor fi cheltuiti pentru doua complexuri de joaca, cu montaj si transport; 17.000 lei pentru un complex de joaca, cu montaj si transport (de dimensiuni mai mici); 5.600 lei pentru doua complexuri de joaca – hinta metal cu doua scaune, cu montaj si transport; 9.600 lei pentru doua complexuri de joaca – carusel cu platforma, cu montaj si transport; 11.800 lei pentru doua complexuri de joaca – aparat fitness exterior, cu montaj si transport; 8.000 lei pentru un complex de joaca – leagan cuib, cu montaj si transport; 28.000 lei pentru 138 metri liniari de gard din PVC cu inaltimea de 1,2 metri, cu montaj si transport; 118.881 lei pentru 540 metri patrati de pavaj de cauciuc cu dimensiunile 250x250x45 mm, cu montaj si transport.

Urmeaza ca, din anul 2019, sa fie alocati bani si pentru reabilitarea celorlalte 45 de locuri de joaca din Barlad.