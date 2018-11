Licitatie pentru operatorul care va colecta animalele moarte din gospodariile vasluienilor!

• Consiliul Judetean cauta un operator care sa preia sarcina de colectare, transport, incinerare si eliminare finala a animalelor moarte ori a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman din gospodariile crescatorilor de animale vasluieni. Pana la sfarsitul anului, sefii judetului estimeaza ca se vor strange si distruge circa 20 de tone de hoituri, costul aferent al operatiunii, circa 18.000 lei plus TVA, urmand a fi recuperat de la bugetul de stat.

Pe 31 iulie 2018, a fost publicata in Monitorul Oficial HG nr. 551/2018 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor OG nr. 24/2016 privind organizarea si desfasurarea activitatii de neutralizare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman. Intre alte prevederi, conform actului normativ, consiliile judetene urmeaza sa gestioneze organizarea si desfasurarea activitatii de neutralizare a animalelor moarte provenite din gospodariile crescatorilor individuali de animale. Este vorba atat de animalele moarte, ucise prin eutanasie, cu sau fara diagnostic exact, ori care au murit, inclusiv animalele nascute moarte sau nenascute, in cadrul unei ferme sau in orice alt spatiu ori in timpul transportului, dar care nu au fost sacrificate pentru consumul uman. In plus, urmeaza a fi colectate si eliminate si cadavrele animalelor salbatice suspecte de boli epizootice, cadavrele de rumegatoare, indiferent de varsta si cauza mortii, cadavrele animalelor de companie, subprodusele de origine animala care nu sunt destinate consumului uman, dar si cadavrele animalelor, altele decat rumegatoare, respectiv porci, cai, pasari, iepuri, animale de blana sau pesti, indiferent de varsta si cauza mortii, care nu sunt destinate consumului uman si prezinta risc mediu pentru sanatatea publica si animala.

Zilele trecute, Consiliul Judetean Vaslui a demarat procedura de atribuire a contractului de achizitie publica “Servicii de colectare, transport, incinerare si eliminare finala a animalelor moarte provenite din gospodariile crescatorilor de animale” pentru acest an. Viitorul prestator al acestor servicii va fi obligat sa indeplineasca unele conditii, astfel: cadavrele sa fie transportate cu mijloace auto proprii avizate sanitar – veterinar, iar subprodusele de origine animala, in containere etanse, colectarea acestora urmand a fi facuta in maxim 24 de ore de la emiterea comenzii. Conform caietului de sarcini, se asteapta ca in timpul ramas pana la sfarsitul anului, de pe teritoriul judetului Vaslui sa fie colectate si distruse circa 20 de tone de cadavre si alte subproduse de origine animala. Costul operatiunii este estimat la 900 lei/tona, suma totala alocata in acest sens pentru anul 2018 fiind de 18.000 lei, la care se adauga TVA. Banii respectivi vor fi recuperati de la bugetul de stat, in cadrul unui ajutor de stat ce se va acorda pana in 2020, inclusiv. In acest sens, pentru aceasta perioada a fost estimat un buget, la nivelul intregii tari, de aproape 168 de milioane de lei, din care 16,8 milioane lei, pentru acest an, si cate 75 de milioane lei, pentru fiecare din urmatorii doi ani. Decontarile se vor face in functie de cantitatile distruse, ajutorul de stat acoperind in procent de 100% transportul si 75% din costul activitatii de distrugere a animalelor moarte.

Implementarea acestui act normativ va veni si in ajutorul primariilor, obligate pana acum sa se ocupe de aceasta activitate si sa incheie contracte in acest sens cu operatori autorizati. De multe ori insa, comenzile de ridicare a animalelor moarte erau onorate cu mare intarziere sau chiar deloc, unii astfel de operatori oprindu-si activitatea in timpul derularii contractului. Primariile vor avea insa in continuare un rol, cel de a prelua sesizarile crescatorilor de animale si de a le transmite catre CJ, care va face ulterior comanda de ridicare, transport si eliminare a animalelor moarte si resturilor animaliere.

Cert este un lucru: activitatea in sistem organizat de indepartare a hoiturilor este mai mult decat benefica pentru mentinerea sanatatii din punct de vedere sanitara veterinara, atat a oamenilor, cat si a animalelor din gospodarie sau salbatice. Asta cu atat mai mult cu cat, desi judetul Vaslui a fost ferit pana acum de pesta porcina africana, la granita din sud, in judetul Galati, au fost confirmate 14 focare in gospodariile populatiei si un caz la mistreti. Ori, se stie, virusul pestei rezista chiar si 10 saptamani in cadavre, putandu-se apoi raspandi prin intermediul unui mistret sanatos sau a oricarui animal care se infrupta din carnea infectata.

• Marian Mocanu