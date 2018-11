Liceul „Cuza” din Bârlad va primi o imprimanta 3D

• Liceul Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza” Bârlad se numara printre cele zece unitati liceale din tara care, în acest an scolar, vor beneficia de o imprimanta 3D în cadrul campaniei EDUTECH. Mai întâi, doi profesori din cadrul liceului vor fi instruiti si certificati în domeniul imprimarii 3D, urmând ca, ulterior, acestia sa-i învete si pe elevi.

Astazi, 22 noiembrie, se reia campania EDUTECH, ajunsa la cea de-a doua editie, prin care imprimante 3D ajung în zece licee din România. Sub sloganul „EDUTECH – Modeleaza viitorul. Printeaza-l 3D!”, campania îsi propune sa creeze noua generatie de specialisti în printare 3D, printr-un proiect pentru elevii si profesorii din România intitulat „Meseriasii viitorului vor lucra cu imprimanta 3D”, initiat de Asociatia Oamenilor de Afaceri din România (AOAR) cu sustinerea ECDL si Dedeman. Se doreste, astfel, ca respectivele unitati scolare sa devina hub-uri de imprimare 3D.

Daca, în anul scolar 2017-2018, au primit câte o imprimanta 3D licee din Bucuresti, Bacau, Oradea, Timisoara, Radauti, Brasov, Râmnicu Vâlcea si Tulcea, în acest an scolar vor beneficia de respectivul echipament performant alte zece unitati liceale din tara, printre acestea numarându-se si Liceul Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza” Bârlad. Celelalte unitati în care se vor activa hub-urile de printare 3D sunt: Colegiul Tehnic de Aeronautica „Henri Coanda” Bucuresti, Colegiul National „Grigore C. Moisil” Onesti (judetul Bacau), Colegiul National „A. T. Laurian” Botosani, Liceul de Informatica „Tiberiu Popoviciu” Cluj-Napoca, Colegiul National „Preparandia – Dimitrie Tichindeal” Arad, Colegiul National „Ioan Slavici” Satu Mare, Colegiul National „Mihai Eminescu” Constanta, Colegiul National „Marton Aron” Miercurea-Ciuc (judetul Harghita) si Colegiul National „Ion C. Bratianu” Pitesti (judetul Arges).

„Toate aceste scoli vor fi dotate cu imprimante 3D. Profesori din fiecare scoala vor fi instruiti si certificati international în modelare si printare 3D, iar acestia vor fi capabili apoi sa îsi instruiasca si certifice elevii pe acest domeniu. Alti profesori si elevi de la Colegiul National «Gheorghe Sincai» si Liceul Teoretic «Jean Monnet» vor fi instruiti si certificati în printare 3D si vor avea acces la imprimante 3D la ECDL EduHub din Bucuresti. În plus, EDUTECH îi provoaca pe elevi si profesori la o serie de concursuri, care vor premia cele mai inovative idei antreprenoriale dezvoltate de liceeni (Antreprenor 3D), cele mai inedite obiecte functionale realizate la imprimantele 3D (3D for Life) si cele mai bune idei de proiecte sau activitati care sa integreze imprimantele 3D în procesul de învatare (Teach for Future)”, spun reprezentantii campaniei EDUTECH.

În cazul Liceului Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza”, cele doua cadre didactice care vor fi instruite pentru a lucra cu imprimanta 3D sunt profesorii Grigoras Cosmin Ionita si Carmen Chelaru, dupa cum se arata pe site-ul http://ecdl.ro .

Printarea 3D este un domeniu revolutionar, care deja schimba lumea, dând nastere unor meserii inovative. În anul scolar 2017-2018, prin intermediul primei editii EDUTECH, mai multe scoli au fost dotate cu imprimante 3D si peste 20 de profesori si 200 de elevi din opt orase din România au fost instruiti si certificati la standard international în modelare si printare 3D.

• Adriana Susnea