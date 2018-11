La fiecare trei zile, in Romania are loc un incident grav generat de scaparile de gaze

• Peste 40.000 de incendii la locuinte, soldate cu circa 3.400 de persoane decedate sau ranite, au avut loc in perioada ianuarie 2012 – octombrie 2018. Majoritatea evenimentelor se petrec in sezonul rece si au un impact major prin pierderile umane si materiale pe care le provoaca. Cu ocazia „Zilei Informarii Preventive”, organizata in fiecare an cand data de 13 coincide cu o zi de marti, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta desfasoara activitati de informare preventiva sub sloganul „Preveniti Ghinionul!”.

Circa 6.000 de incendii la locuinte au loc, in medie, anual in Romania, potrivit datelor centralizate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (I.G.S.U.) pentru perioada ianuarie 2012-octombrie 2018. Din acestea, 110 evenimente au fost generate de scaparile de gaze, incidente in urma carora zeci de familii au fost afectate prin pierderea sau ranirea persoanelor dragi, ori prin distrugerea locuintelor. Incidentele au avut un impact major, circa 30% dintre acestea fiind soldate cu decese si cu distrugerea a mai mult de o proprietate. Peste 70% din decese s-au petrecut in sezonul rece, mai exact incepand cu luna octombrie pana in luna martie.

Scaparile de gaze au provenit in cea mai mare parte de la instalatiile/aparatele de utilizare a gazelor naturale din locuinte, sau de la buteliile de aragaz, iar incidentele astfel generate ar fi putut fi evitate cu usurinta daca s-ar fi respectat un set minim de reguli de siguranta.

De aceea, in continuarea parteneriatului „Impreuna pentru Siguranta”, incheiat in anul 2012, E.ON Romania, Delgaz Grid si I.G.S.U. se vor concentra, in perioada urmatoare, pe lansarea unor mesaje destinate prevenirii incidentelor cauzate de scaparile de gaze, prin intermediul unei campanii nationale de informare a populatiei.

„Chiar daca statistic numarul incidentelor cauzate de scaparile de gaze nu este foarte mare, impactul acestora este devastator de aproape fiecare data. Suntem extrem de marcati emotional de stirile care prezinta vieti si gospodarii distruse si cu toate acestea persista practica ignorarii cu usurinta a regulilor de siguranta. Este o atitudine din care nu avem decat de pierdut, pentru ca oricand se poate intampla o tragedie!”, declara Frank Hajdinjak, Director general al E.ON Romania.

“Sunt deja 6 ani de cand reusim, cu ajutorul parteneriatului cu E.ON Romania, sa consolidam cultura preventiva si sa salvam vieti. In toata aceasta perioada, am incercat sa schimbam comportamente si mentalitati prin mediatizarea unor informatii vitale. Drumul in formarea unei culturi preventive trebuie continuat si sustinut, pentru limitarea numarului de tragedii si incidente, iar acest lucru se poate realiza doar prin intermediul unor parteneriate stabile si de durata”, afirma General de brigada Dan-Paul Iamandi, Inspector general I.G.S.U.

Conform I.G.S.U., in perioada ianuarie 2012 – octombrie 2018, in Romania au avut loc aproape 40.000 de incendii la locuinte. In urma acestora circa 1.200 de persoane au decedat si alte peste 2.200 au fost ranite. Potrivit analizei incendiilor soldate cu decese, principalele cauze ale acestor evenimente sunt cosurile de fum defecte sau necuratate (24,15%), instalatiile electrice defecte sau improvizate (13,72%), mijloacele de incalzire defecte, improvizate sau nesupravegheate (15,69 %), focul deschis (16,73%), actiunile intentionate (5,36%) si scaparile de gaze (3,3%).

Evenimentele generate de scaparile de gaze pot fi prevenite, una dintre regulile care trebuie respectate obligatoriu fiind manevrarea corecta a aparatelor de gatit sau a sobelor de incalzit care se bazeaza pe utilizarea gazelor. Apelarea la specialisti atunci cand sesizam probleme la instalatiile interioare de gaz este, de asemenea, o masura de preventie foarte importanta. Orice improvizatie, cat de mica, la instalatiile interioare de gaze poate duce la tragedii. Totodata, la montarea buteliilor de aragaz, verificarea etanseitatii trebuie sa se faca in mod corect, fara flacara si, nu in ultimul rand, buteliile trebuie sa fie inchise dupa utilizarea lor.

De asemenea, pentru evitarea oricaror potentiale pericole, este recomandata montarea detectoarelor de gaz in locuinte, la instalatiile interioare de utilizare, precum si a detectoarelor de incendiu.

Impreuna pentru Siguranta

Incheiat intre I.G.S.U si E.ON Romania in luna septembrie 2012, parteneriatul „Impreuna pentru Siguranta „ a constat in derularea, la nivel national, a mai multor campanii comune de informare si constientizare a cetatenilor privind riscurile la care se expun in cazul utilizarii necorespunzatoare a surselor de energie, fie ca vorbim de electricitate sau de gaze naturale.

Astfel, in ultimii ani au fost derulate campaniile: “F.O.C – Flacarile Omoara Copii” (lansata in septembrie 2012), destinata constientizarii pericolelor la care sunt expusi copiii lasati singuri sau nesupravegheati in casa, urmata de “R.I.S.C.- Renunta! Improvizatiile sunt Catastrofale!” (lansata in noiembrie 2012), respectiv „R.I.S.C. – Siguranta NU e un joc de noroc!” (decembrie 2013). Acestea si-au propus nu doar sa informeze si sa sensibilizeze populatia, ci si sa schimbe in timp, comportamentul legat de utilizarea corecta a surselor de energie. De asemenea, in 2015, E.ON Romania s-a alaturat campaniei „Nu tremur la cutremur”, initiata de Ministerul Afacerilor Interne si derulata la nivel national prin I.G.S.U.

In anul 2016, pornind de la preocuparea reducerii numarul de victime si a pagubelor materiale, cele doua parti au initiat, sub egida R.I.S.C., campania de informare preventiva a populatiei cu sloganul „Mai bine previi, decat sa nu fii!”, pentru adoptarea unei atitudini proactive, prin sensibilizarea opiniei publice in vederea montarii detectoarelor de incendiu in locuinta proprie.

Campaniile R.I.S.C. „Mai bine previi, decat sa nu fii!” si „Siguranta nu e un joc de noroc!” au continuat in anul 2017, mesajele principale fiind curatarea cosurilor de fum cu firme specializate/cosari specializati si montarea detectoarelor de incendiu si de gaz in locuinta proprie.

Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (I.G.S.U.) a fost infiintat in data de 15 decembrie 2004, prin fuziunea Comandamentului Protectiei Civile si Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari, ca unitate subordonata Ministerului Afacerilor Interne. La nivel national, I.G.S.U. coordoneaza toate organizatiile implicate in managementul situatiilor de urgenta, in concordanta cu principiile existente pe plan international, specifice ONU, NATO, UE si altor organisme la care Romania este parte/a aderat.

Grupul german E.ON a intrat in Romania in anul 2005, cand a preluat fostele societati de stat din domeniul gazelor naturale si energiei electrice. Companiile din structura grupului opereaza o retea de distributie a gazelor naturale in lungime de peste 22.000 km, respectiv o retea de distributie a energiei electrice de peste 81.000 km si deservesc circa 3,1 milioane de clienti din 20 de judete situate in jumatatea de Nord a tarii.