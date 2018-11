Judetul Vaslui, liber de pesta porcina africana!

• In ultima luna si jumatate, aproximativ 60 de probe pentru depistarea pestei porcine prelevate la nivelul judetului Vaslui au fost analizate in laborator. Din fericire, niciuna nu a confirmat prezenta virusului pestei porcine africane (PPA).

Potrivit unei situatii prezentate de Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), la nivel national, pe 14 noiembrie, PPA evolua in 287 de localitati din 18 judete, cu un numar de 1.092 de focare (dintre care 16 in exploatatii comerciale) si 167 de cazuri la porci mistreti. In total, nu mai putin de 360.800 de porci afectati de boala au fost omorati. Desi multe din judetele din apropierea Vasluiului se numara printre cele in care pesta porcina evolueaza in prezent, din fericire, judetul nostru a fost ferit. Astfel ca, pana la acest moment, niciuna din probele prelevate de la porcii din gospodarii sau de la mistreti si analizate in laborator nu a confirmat prezenta virusului PPA.

„La nivelul judetului Vaslui nu putem vorbi de suspiciuni de pesta porcina africana. In ceea ce priveste asa-zisa suspiciune de zilele trecute, din comuna Bacani, analizele de laborator au infirmat-o. Pot spune totusi ca, in octombrie si noiembrie, noi am trimis spre analiza la Laboratorul din Iasi in jur de 60 de probe recoltate atat de la porcii domestici, cat si de la mistreti. Si toate au fost negative. Daca analizele ar fi iesit pozitive si ar fi indicat o suspiciune, abia atunci probele prelevate ar fi urmat sa fie trimise la Bucuresti pentru analiza. Dar nu a fost cazul”, ne-a declarat dr. Mitiu Ciupilan, directorul executiv al Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Vaslui.

In ceea ce priveste actualizarea situatiei privind evolutia PPA la nivel national, reprezentantii ANSVSA spun ca, pana la data de 14 noiembrie, prin aplicarea eficienta a masurilor de combatere a PPA, au fost stinse cinci focare in judetul Satu Mare, iar unitatea de procesare a carnii apartinand societatii SC Carniprod SRL si-a reluat activitatea chiar de miercuri.

Detaliat, situatia evolutiei focarelor de PPA se prezinta astfel:

– judetul Satu Mare – 12 focare in gospodariile populatiei si 12 cazuri la mistreti;

– judetul Bihor – 34 focare in gospodarii si un caz la mistret;

– judetul Salaj – 4 cazuri la mistreti;

– judetul Tulcea – 570 focare (dintre care 5 focare la exploatatii comerciale si 1 focar la o exploatatie de tip A) si 73 de cazuri la mistreti;

– judetul Braila – 109 focare (dintre care 9 focare la exploatatii comerciale) si un caz la mistreti;

– judetul Constanta – 86 focare in gospodarii si 3 cazuri la mistreti;

– judetul Ialomita – 125 focare in gospodarii si 33 cazuri la mistreti;

– judetul Galati – 15 focare in gospodarii si 4 cazuri la mistreti;

– judetul Ilfov – 9 focare in gospodariile populatiei;

– judetul Calarasi – 88 focare (dintre care 1 focar la o exploatatie comerciala) si 22 cazuri la mistret;

– judetul Buzau – 6 focare in gospodariile populatiei;

– judetul Giurgiu – 25 focare in gospodarii si 11 cazuri la mistreti;

– judetul Dambovita – un focar intr-o gospodarie;

– judetul Teleorman – 6 focare in gospodarii si 3 cazuri la mistreti;

– judetul Maramures – 3 focare in gospodarii;

– judetul Vrancea – un focar intr-o gospodarie;

– judetul Dolj – un focar intr-o gospodarie;

– judetul Arges – un focar intr-o gospodarie.

Potrivit reprezentantilor ANSVSA, prezenta virusului PPA in Romania a fost semnalata pentru prima oara pe 31 iulie 2017, in judetul Satu Mare. Evolutia bolii este in permanenta monitorizata prin examene clinice si de laborator, iar zilnic se analizeaza situatia existenta, se aplica masuri si se intreprind actiuni in functie de circumstante. Specialistii spun ca orice suspiciune de boala trebuie anuntata imediat medicului veterinar sau DSVSA judeteana. Pentru a impiedica raspandirea bolii, toate animalele suspecte trebuie sacrificate si neutralizate, iar proprietarii vor fi despagubiti de catre stat, in conditiile prevazute de legislatie.

Pesta porcina africana nu afecteaza oamenii, neexistand nici cel mai mic risc de imbolnavire pentru oameni, acest virus avand, insa, impact la nivel economic si social.

• Adriana Susnea