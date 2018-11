Iubitorii de caini din Barlad, agresivi cu oamenii

Ieri, in prima zi de capturare a maidanezilor din Barlad dupa semnarea unui nou contract, a avut loc un scandal in toata regula intre reprezentantii ONG-ului care s-au ocupat de ridicarea cainilor in ultimii doi ani, pe de o parte, si cei ai ONG-ului care trebuie sa se ocupe cu ridicarea patrupedelor de pe strazi, de cealalta parte. A fost nevoie de interventia politistilor locali pentru aplanarea conflictului. in final, numai ieri, au fost „culesi” peste 40 de caini, cam cat captura pana acum Seelen Fur Seelchen intr-o luna.

Asa cum anunta primarul Dumitru Boros in cea mai recenta conferinta de presa, a fost gasita o solutie pentru rezolvarea problemei cainilor comunitari din Barlad. Dupa mai bine de trei luni de la expirarea contractului de asociere incheiat intre Primaria Barlad si asociatia germana Seelen Fur Seelchen, timp in care nimeni nu a mai capturat niciun maidanez de pe strazi, municipalitatea a incheiat un nou contract. De aceasta data cu Asociatia pentru Supravegherea si Protectia Animalelor IVETS Galati, care, pana la finele anului, trebuie sa ridice de pe strazi nu mai putin de 140 de caini. Pana aici, toate bune si frumoase. Numai ca, ieri, in prima zi in care reprezentantii ONG-ului au iesit pe teren sa prinda patrupedele, au fost asaltati de reprezentanti ai asociatiilor Seelen Fur Seelchen si Last Hope to Life, care au incercat in repetate randuri sa-i impiedice sa-si faca treaba. S-a ajuns chiar si la agresiune verbala si fizica fata de reprezentantii Miscarii „Dreptate pentru Animale”, ONG-ul subcontractat de Asociatia galateana, motiv pentru care a fost solicitata interventia politistilor locali. Mai mult, angajati din cadrul primariei, prezenti la fata locului, au reclamat ca cei agresivi au aruncat si in ei cu excremente de caine de pe strada, in incercarea de a bloca actiunea de capturare. in jur de zece agenti au fost mobilizati sa intervina pentru a calma spiritele si a se asigura ca nu mai au loc conflicte intre cele doua parti.

S-a reluat capturarea maidanezilor

in ceea ce priveste noul contract de colaborare si servicii sanitar-veterinare, acesta a fost incheiat pe 24 octombrie, in urma achizitiei din portalul SEAP/SICAP, din data de 17 octombrie, insa a intrat in vigoare incepand cu 1 noiembrie. Contractul e valabil pana pe 31 decembrie 2018, iar Asociatia pentru Supravegherea si Protectia Animalelor IVETS Galati se obliga sa ridice de pe domeniul public 140 de caini fara stapan. Prin contract, ONG-ul e obligat sa captureze maidanezii folosind arma cu tranchilizant, sa asigure asistenta veterinara la capturare cu minimum un medic veterinar si o ambulanta veterinara, dar, in paralel, va desfasura si proceduri de adoptie/revendicare si de eutanasie si neutralizare, acolo unde este cazul. Obligatoriu, toate serviciile prestate trebuie sa respecte legislatia in vigoare, respectiv OUG nr. 155/2001, Legea nr. 205/2004, HG nr. 1.059/2013 si Legea nr. 258/2013. Potrivit reprezentantilor primariei, ieri, in doar cateva ore, au fost ridicati peste 40 de caini, in special din zonele de unde s-au primit cele mai multe sesizari si reclamatii de la cetateni. Adica din preajma unitatilor scolare, din curtea Spitalului de Urgenta „Elena Beldiman”, dar si din curtea Pavilionului TBC.

„Pe buna dreptate, am primit sute de reclamatii de la barladeni, in conditiile in care aveam o asociatie care s-a ocupat de capturare, pe care am platit-o cu bani multi, dar care nu a rezolvat aceasta problema. Chiar eu m-am declarat nemultumit de ce s-a facut in legatura cu gestionarea cainilor fara stapan, in conditiile in care una ni se spunea in mod oficial si cu totul alta era situatia din teren. La un moment dat, chiar am fost informat ca ar mai fi doar «ceva caini» prin oras, dar in paralel primeam la birou zeci de sesizari si chiar vedeam cu ochii mei haite intregi pe strazi. Prin urmare, imediat ce s-au finalizat raporturile contractuale cu asociatia care s-a ocupat de acesti caini, dar si pentru ca nu am gasit intre timp intelegere pentru a semna un nou contract in conditiile impuse de realitatea de pe strazi, am decis sa achizitionam de pe SEAP/SICAP un nou serviciu de capturare. La cerintele noastre a raspuns o asociatie din Galati, numai ca, de aceasta data, vom folosi si toate resursele umane ale primariei pentru a rezolva definitiv problema cainilor fara stapan. Deci, ii asigur pe barladeni ca intreaga operatiune va fi monitorizata extrem de atent, inclusiv de catre mine, pentru a se desfasura legal si eficient”, a declarat primarul Dumitru Boros.

Avand in vedere numarul foarte mare de sesizari venite din partea populatiei, in zilele urmatoare asociatia va actiona peste tot in oras, urmand sa fie sprijinita de echipaje ale Politiei Locale Barlad, conform unei dispozitii a primarului.