Inginer al companiei Coinbase, din San Francisco, invitatul special al unui seminar, la Colegiul „Codreanu”

• Un fost „codrenist”, care a lucrat pentru Twitter, Google, in SUA si in Elvetia, iar acum lucreaza la compania Coinbase, din San Francisco, SUA, a participat, in week-end, la un seminar organizat la Barlad de fostul sau profesor Vlad Giurcanu. Barladeanul le-a vorbit celor prezenti la activitate despre criptomonede si economia blockchain.

Asociatia cultural-educationala „Viitor trecutului nostru”, condusa de profesorul Vlad Giurcanu, isi continua seria initiativelor derulate in cadrul propriului sau program de conectare la universul noilor tehnologii pentru initierea de schimbari in societate. Activitatile acestui program se adreseaza cu precadere tinerilor elevi de gimnaziu si liceu si sunt derulate in cadrul clubului IT&C „Giucamp”, infiintat in urma cu un an de profesorul Giurcanu cu sprijinul fostilor sai elevi, ce formeaza o adevarata comunitate ce se implica pentru a-i sustine, promova si finanta activitatile.

Asa se face ca duminica, 25 noiembrie, incepand cu ora 17.00, in cadrul clubului „Giucamp” din incinta Casei de Cultura „George Tutoveanu” Barlad a fost organizat un seminar cu tema „Criptomonede si economia blockchain”. Invitatul special solicitat sa le vorbeasca elevilor despre monedele virtuale este barladeanul Cristian Strat, absolvent al Colegiului National „Gheorghe Rosca Codreanu” Barlad si fost elev al profesorului Giurcanu. Tanarul in varsta de 33 de ani are o vasta experienta in domeniu, inca de la absolvirea Facultatii de Matematica si Informatica din cadrul Universitatii din Bucuresti lucrand aproape numai in strainatate, la mari companii. In calitate de inginer de software, barladeanul si-a adus contributia in cadrul companiei Google, atat in Mountain View, California (SUA), cat si in Zürich (Elvetia), dar si la Twitter, in San Francisco, iar mai nou, din 2018, la compania Coinbase, cu sediul in aceeasi metropola americana.

„Iata, dupa cum se observa chiar din SUA de catre profesorul Allan Cruze, de la University of San Francisco, in orasul Barlad din Romania, in seara zilei de 25 noiembrie 2018, un grup de elevi, dar si studenti si adulti au gasit ca potrivita activitatea duminicala – participarea la un seminar despre criptomonede si economia blockchain. Lector a fost Cristian Strat, inginer la Coinbase Inc. San Francisco, California, SUA, fost elev al subsemnatului. Interesul pentru tema discutiilor a umplut cu participanti sala clubului, dar a atras atentia si mediilor universitare din Iasi, Cluj dar si din strainatate, lectoratul transmis in direct pe internet avand peste 300 de viziualizari online la momentul respectiv. Este remarcabila capacitatea de a pune in armonie un segment atat de variat de varste si pregatire cu o dimensiune a societatii informationale si a cunoasterii in jurul careia se consuma cantitati fabuloase de interese si energii. Educatia tinerilor in spirit de initiativa antreprenoriala pentru a produce bunuri si servicii tranzationate prin metodele universului digital este o initiativa unica in tara, care ne onoreaza si trebuie consemnata in lista faptelor cu care ne mandrim”, ne-a declarat profesorul Vlad Giurcanu.

• Adriana Susnea