Inca doua puturi de apa vor fi forate in Barlad

• In curand, locuitorii de pe doua strazi din Barlad, care, in prezent, nu sunt racordate la reteaua publica de apa, se vor putea alimenta de la doua cismele stradale. Municipalitatea a alocat peste 200.000 de lei pentru executia a doua noi puturi forate in cartierele Munteni si Extindere Complex Scolar.

In prezent, pe domeniul public al Barladului exista 38 de puturi forate de la care cetatenii se pot aproviziona cu apa de pucioasa atunci cand la robinete este sistata furnizarea apei potabile. Acestora li se vor adauga, in curand, alte doua cismele stradale, consilierii locali aproband deja alocarea sumelor de bani necesare forarii lor. Primul put forat va fi executat pe strada Grahilor, din cartierul Munteni, si va costa 100.827 lei.

„Deoarece pe strada Grahilor nu este retea de alimentare cu apa, in urma cererilor locuitorilor din zona s-a aprobat intocmirea documentatiei tehnice pentru forarea unui put de mare adancime care sa asigure structul necesar de apa, cu urmatoarele caracteristici: executie captare apa de la mare adancime – circa 120 metri si prin foraj cu sapa cu diametrul de 444 milimetri si montare coloana de tubaj cu diametrul de 160 milimetri, umplerea spatiului cu pietris si izolarea acviferelor superioare, echiparea cu pompa manuala si amenajare zona de protectie. Valoarea totala alocata estimata pentru realizarea proiectului conform devizului general intocmit de proiectant este de 100.827 lei cu TVA, din care 88.400 cu TVA reprezinta valoarea cheltuielilor pentru constructie si montaj”, se arata in expunerea proiectului de hotarare.

Al doilea put va fi forat pe strada Veronica Micle, din cartierul Extindere Complex Scolar, si va costa 107.644 lei cu TVA, din care 94.558 lei cu TVA reprezinta valoarea cheltuielilor pentru constructie si montaj. Si in acest caz, investitia este motivata tot de faptul ca respectiva strada nu este racordata la reteaua publica de alimentare cu apa, la care se adauga numeroasele solicitari primite de la cetatenii din zona. In ceea ce priveste indicatorii tehnico-economici, acestia sunt aceiasi ca si in cazul putului ce va fi forat pe strada Grahilor.

In cazul ambelor investitii, finantarea se va asigura de la bugetul local, iar durata de implementare a proiectului este de circa trei luni de la momentul alocarii banilor.

• Adriana Susnea