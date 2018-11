Iluminatul festiv al Barladului va fi aprins de Ziua Nationala

Ca si in anii precedenti, iluminatul festiv din Barlad va fi aprins in dupa-amiaza zilei de 1 Decembrie, cand sarbatorim Ziua Nationala a Romaniei. Deosebirea este ca, in acest an, cand se implineste un secol de la Marea Unire infaptuita in 1918, iluminatul festiv a fost extins cu peste 40%, tocmai pentru a marca Centenarul Marii Uniri. Pentru a raspunde, in primul rand momentului 1 Decembrie, dar si solicitarilor venite de la cetateni, primarul Dumitru Boros a decis extinderea surafetei acoperite de instalatiile multicolore si pe alte strazi decat singurele doua artere (Republicii si Primaverii) care erau ornate cu luminite multicolore in mod traditional. Prin urmare, din acest sezon de iarna vor fi iluminate festiv si strazile Colonel Simionescu Sava, Popa Sapca, Mihai Viteazu, Dragos Voda, Nicolae Balcescu, Bulevardul Epureanu, Marcel Guguianu, Vasile Parvan si 1 Decembrie.

„In plus, la cele doua intrari in oras, dinspre Tecuci si dinspre Vaslui, au fost montate asa-numitele bannere luminoase, cu mesajul «La multi ani, 2019!», flancat de tricolor. Totodata, instalatiile au fost inlocuite cu altele noi, din zona Cerbul de Aur pana in zona Crolux. Alaturi de drapelele pe care le-am aborat in cat mai multe zone ale orasului, cred ca acesta este un mod aparte de a marca, in primul rand, momentul 1 Decembrie, in Anul Centenar al Marii Uniri. Si totodata, de a ne indrepta atentia si spre cat mai multi locuitori ai municipiului nostru, care pana acum nu au avut ocazia de a se bucura de iluminat festiv pe strazile pe care locuiesc”, a declarat primarul Dumitru Boros.

Acesta a precizat ca investitia in extinderea iluminatului festiv, inclusiv pentru inlocuirea instalatiilor complet deteriorate sau reabilitarea celor defecte, a fost de circa 450.000 lei.

• Adriana Susnea