Iar s-au terminat fondurile pentru plombarea strazilor din Barlad!

• Desi pana la caderea zapezii pare sa mai fie timp destul pentru lucrarile din „Programul de reparatii si intretinere strazi – anul 2018”, aprobat in februarie de Consiliul Local Barlad, SC LDP Reiser SA, firma care realizeaza respectivele lucrari din oras, a terminat, din nou, fondurile pentru capitolul „reparatii strazi prin plombari cu mixturi asfaltice”.

Pe 28 februarie, consilierii barladeni au aprobat „Programul de reparatii si intretinere strazi – anul 2018”, pentru care municipalitatea a „pompat” catre SC LDP Reiser SA, societatea care are concesionate respectivele lucrari din oras, suma de 5.000.000 lei. Din total, cea mai mare suma, respectiv 2.000.000 lei, a fost directionata catre „reparatii strazi prin plombari cu mixturi asfaltice”, suprafata totala pe care urma sa se lucreze ridicandu-se la 14.400 metri patrati. Asa cum au votat consilierii, astfel de lucrari au fost planificate pe 116 strazi si alei din mai multe cartiere din oras. Cateva luni mai tarziu, suma pentru intregul program de reparatii si intretinere strazi a fost suplimentata cu 1.387.000 lei, din care 787.000 lei au fost alocati pentru lucrarile de plombare a strazilor. Evident, si suprafata pe care trebuia sa se intervina a fost majorata de la 14.400 metri patrati la 20.066,40 metri patrati.

Cu toate acestea, conducerea societatii a anuntat autoritatile locale inca de pe 31 iulie ca banii alocati pentru plombari s-au terminat si au solicitat transferul sumelor de bani alocate intre capitole – categorii de lucrari. Asa ca, la sedinta extraordinara din 10 august, consilierii locali au aprobat diminuarea cu 400.000 lei a fondurilor alocate in februarie pentru capitolul „reparatii trotuare cu pavele” si transferul lor catre „reparatii strazi prin plombari cu mixturi asfaltice”. Insa, noua alocare bugetara a fost epuizata, astfel incat conducerea SC LDP Reiser SA a revenit pe 20 august, iar ulterior pe 18 septembrie, cu noi adrese catre Primaria si Consiliul Local Barlad prin care solicita alti bani pentru plombarea strazilor din oras. Cel mai recent document, respectiv cel din 18 septembrie, le-a fost atasat la mapa cu proiectele de hotarare aferente sedintei ordinare din 31 octombrie.

„Prin prezenta, va comunicam ca, incepand cu data de 18 septembrie 2018, fondurile alocate si prevazute in «Programul de reparatii si intretinere a strazilor din Barlad pentru anul 2018», conform contractului de lucrari nr. 16/15.03.2018 si a actelor aditionale ce fac parte integranta din prezentul contract, asigura front de lucru pentru desfasurarea activitatii economice ale firmei noastre pana la data de 1 octombrie 2018. Va rugam sa asigurati suplimentarea fondurilor necesare pentru lucrari de «reparatii strazi prin plombari cu mixturi asfaltice». Conform AND 554/2002, aceste lucrari de intretinere a imbracamintilor bituminoase au un caracter permanent si sunt obligatorii a fi executate in vederea asigurarii desfasurarii traficului rutier pe reteaua stradala din municipiul Barlad in conditii optime de siguranta si confort. Prin urmare, va rugam sa asigurati suplimentarea fondurilor necesare continuarii activitatii pana la sfarsitul exercitiului financiar 2018!”, se arata in adresa inaintata de Adriana Ursu, directorul SC LDP Reiser SA, catre municipalitate.

In urma solicitarii conducerii SC LDP Reiser SA, consilierii barladeni au aprobat alocarea sumei de 320.000 lei. Fondurile au fost repartizate astfel: 150.000 lei – la reparatii strazi prin plombari cu mixturi asfaltice, 120.000 lei – reparatii cu asfalt, trotuare, alei pietonale, parcari in asociatiile de proprietari si parcul de cultura, 50.000 lei – covoare asfaltice (pentru asfaltare alee de legatura dintre strazile Marin Lucian si Olaru Cristian – 380 mp). De asemenea, in cadrul contractului au fost relocate urmatoarele sume: 50.000 lei s-au diminuat de la reparatii borduri noi, la trotuare, scuaruri, parcari, alei in asociatiile de locatari si la aleile din parcul de cultura si s-au suplimentat la reparatii si intretinere strazi balastate, iar 3.810 lei neutilizati la marcaje rutiere bicomponent, termoplast au fost suplimentati la capitolul reparatii trotuare cu pavele.

• Adriana Susnea