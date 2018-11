Heliportul Spitalului Judetean de Urgenta, o certitudine!

• Consiliul Judetean Vaslui continua demersurile pentru realizarea heliportului care va deservi Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui in vederea primirii urgentelor si a transmiterii, la nevoie, a cazurilor care depasesc competentele medicale catre clinici de specialitate. Astfel, pentru a demara efectiv construirea platformei de aterizare a elicopterelor SMURD, urmeaza sa se faca un studiu de teren, obstacolare si stabilirea caracteristicilor principale ale heliportului, studiu care trebuie sa fie conform cerintelor impuse de Autoritatea Aeronautica Civila Romana. Studiul, care ar urma sa coste circa 55 mii lei, trebuie finalizat pana in vara viitoare, cand ar trebui sa inceapa lucrarile.

Inca din 2009, conducerea de atunci a Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui avea in plan construirea unui heliport pentru primirea urgentelor din teritoriu si eventuala transmitere catre clinici specializate a cazurilor foarte grave ce depasesc competentele medicale sau de aparatura ale unitatii. Din pacate, totul a ramas la stadiul de proiect, iar elicopterele SMURD au continuat sa aterizeze pe spatiul improvizat unde se organizeaza balciul anual, cu aferentele inconveniente de transport – traficul din oras si intarzierile inerente. Abia odata cu ambitioasele planuri de modernizare a SJU, planuri care includ si construirea unui nou si modern Centru de Primire a Urgentelor, tema construirii unui heliport in apropierea acestuia a fost reluata. Proiectul “Extindere Unitate de Primiri Urgente si realizare heliport”, in valoare de peste 12 milioane lei, a primit in luna martie avizul consilierilor judeteni si a fost depus in vederea accesarii finantarii necesare, prin Programul Operational Regional 2014 – 2020.

Pana atunci, CJ Vaslui face toti pasii necesari va, odata aprobata finantarea, sa poata trece la implementarea cat mai repede a proiectului. In cazul heliportului, dat fiind ca obtinerea unora dintre avizele necesare poate dura, se cauta deja o firma care sa se ocupe de realizarea studiului de teren si obstacolare si stabilirea caracteristicilor principale ale instalatiei. Acest studiu trebuie realizat de o firma specializata, care sa se ocupe si de obtinerea avizului de principiu din partea Autoritatii Aeronautice Civile Romane, autoritate fara avizul careia nu poate decola nici o aeronava de pe viitorul heliport.

Conform studiului de fezabilitate realizat de SC 42- TPD Consulting & Solutions, viitorul heliport va consta intr-o platforma betonata cu un diametru de 24,35 m, respectiv o suprafata de aproxmativ 400 mp, pe care ar putea ateriza in bune conditii un elicopter EC135, de tipul celor folosite in prezent de SMURD. Platforma va fi construita in curtea spitalului, in fata Bisericii “Izvorul Tamaduirii”, iar structura betonata va avea o grosime totala de 60 de centimetri, fiind amplasata pe o fundatie de loess compactat, cu o grosime de 50 de centimetri. Platforma va avea un singur sens de intrare si iesire a ambulantei pentru preluarea bolnavului si va fi prevazuta cu baleiaj luminos, pentru utilizarea pe timp de noapte.

Costul realizarii unui asemenea studiu a fost estimat la circa 55 mii lei, iar durata de realizare, inclusiv obtinerea avizului AACR, a fost estimata la sase luni. Ramane de vazut daca pana astazi se vor gasi firme interesate in realizarea acestui studiu care sa se inscrie la licitatia organizata de CJ Vaslui.

• Marian Mocanu