Hadarca, ALDE: „Noua Lege a tineretului, o lege a viitorului!”

• Parlamentul Romaniei a adoptat Legea tineretului, act normativ initiat de senatorul ALDE de Vaslui Ion Hadarca, ce isi propune sa aduca mai aproape tinerii de participarea la actul legislativ si de deciziile care ii privesc, inclusiv pe plan local. „Consideram ca tinerii sunt resursa strategica a tarii, pentru care statul roman are datoria sa asigure toate conditiile unei vieti decente si prospere. In anul Centenarului Unirii, aceasta lege speram sa devina un scut si un catalizator al tinerimii romane”, a explicat senatorul vasluian aceasta initiativa, care ar urma sa aiba un rol important in stoparea sau reducerea migratiei tinerilor.

Pe 19 noiembrie, Camera Deputatilor a adoptat Legea Tinerilor si, implicit, Politica Nationala pentru Tineret, angajamentul si practicile privind asigurarea implementarii la nivel national al politicilor de tineret asumate de Guvernul Romaniei. Politica Nationala pentru Tineret va include interventii timpurii pentru a asigura participarea tinerilor la viata societatii in general si va fi corelata cu politica nationala in privinta educatiei nationale si a drepturilor copilului. Una dintre metodele de implementare a acestei politici nationale va fi prin intermediul Centrelor comunitare de tineret, structuri cu sau fara personalitate juridica, de drept public sau de drept privat, care vor fi infiintate in vederea organizarii activitatilor de tineret si furnizarii de servicii pentru acestia. Acest centre comunitare pot fi infiintate atat de Ministerul tineretului si Sportului, cat si de catre UAT-uri sau ONG-uri. Activitatea centrelor va include cursuri de formare profesionala, servicii de informare, consiliere si orientare pentru tineri, inclusiv consiliere in domeniul carierei si antreprenoratului, dar si servicii de asistenta pentru prevenirea si reducerea comportamentelor de risc. In plus, in cadrul centrelor vor fi promovate activitatile de voluntariat si participare activa a tinerilor in viata comunitatii, inclusiv prin accesul, consultarea si implicarea tinerilor la deciziile locale care ii privesc. Nu trebuie uitate diversele activitati sportive si culturale, ori oferirea de facilitati pentru petrecerea timpului liber, avand scopul de a atrage tinerii catre aceste centre si astfel, a-i implica in viata sociala a comunitatii.

Legea tineretului proaspat adoptata „reglementeaza cadrul juridic necesar elaborarii, implementarii si monitorizarii politicii de tineret, participarii active si incluzive a tinerilor la viata societatii, in domeniile de interes specific pentru acestia, precum si cadrul juridic necesar dezvoltarii personale si profesionale a tinerilor, conform necesitatilor si aspiratiilor acestora”, se arata in actul normativ. Scopul initiatorilor legii, intre care se numara si senatorul ALDE Ion Hadarca, este de ca, prin implicarea activa in viata societatii, sa se opreasca exodul acestora in strainatate.

„Legea tineretului este legea viitorului, iar ratiunea viitorului este sa instapaneasca timpul real si sa umple cu viata active speranta zilei de azi. Tendintele timpului arata ca tinerii din Romania si de pe mapamond genereaza miscari sociale de amploare in tarile lor, astfel exprimandu-si identitatea si nevoia de schimbare in diverse domenii, acestia fiind o resursa vitala pentru dezvoltare, cheia schimbarilor sociale, a cresterii economice si a inovatiei. Fiind o generatie interconectata la asa-zisul cyber-spatiu si crescand cu stiri si informatii, tinerii detin puterea si increderea ca pot schimba lumea. Consideram ca tinerii sunt resursa strategica a tarii, pentru care statul roman are datoria sa asigure toate conditiile unei vieti decente si prospere”, a argumentat senatorul ALDE Ion Hadarca in cadrul discursului tinut in Senat la adoptarea Legii tineretului, pe 19 noiembrie.

Senatorul vasluian a tinut sa explice parlamentarilor necesitatea adoptarii actului normativ in special prin prisma fenomenului ingrijorator al migratiei tot mai masive a tinerilor romani. Ion Hadarca a exemplificat cu date oficiale la nivelul judetului Vaslui, care se confrunta cu o problema majora de emigrari anuale, mai ales din mediu rural. Conform ultimului an statistic, 2016, datele arata un exod migratoriu ingrijorator negativ. Mai grav, zeci de familii tinere continua sa plece la lucru si sa se stabileasca uneori definitiv in tarile Uniunii Europene. In anul 2017, la Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Vaslui s-au inregistrat 124 de cereri de plata a alocatiei comunitare in tarile de rezidenta. Printre statele in care vasluienii s-au angajat legal si solicita plata alocatiei se numara Italia, Austria, Germania, Suedia, Spania, Luxemburg, Irlanda etc.

„Oriunde in lume, tinerii aduc contributii majore din postura de angajati, antreprenori, consumatori, dar si din cea de membri ai societatii civile si de agenti vitali care determina schimbarea. Prin ricoseu, cand vorbim de migratie, gandul ne duce tot la tineri. Prin amplitudinea sa, fenomenul emigrarii tinerilor romani a devenit unul extrem de ingrijorator. Dintr-un sondaj relativ putin cunoscut in spatiul nostru, realizat de sociologul Dumitru Sandu, la incheierea unui ciclu de cercetare pe mobilitatea tinerilor din Europa si o parte din informatiile utilizate din intervievarea a 30.000 de tineri, din 9 tari ale UE, subesantionul pentru Romania fiind de circa 2.000 de tineri intre 16 si 35 de ani, se vede clar ca problema de fond este una globala. Studiul arata ca cei care pleaca din Romania sunt preponderent tineri. Actualmente, ca detaliu, principalul segment de varsta al celor ce migreaza urca de la 21-24 de ani spre 25-29 de ani! Prin acest exod al materiei cenusii pretuite acolo si slab apreciate, azi, la noi, este posibil ca, intr-un viitor previzibil, Romania sa fie lipsita de valori de prima marime in profesiuni performante si realmente depopulata. Din acest motiv, Legea tineretului este binevenita. Fireste, odata cu asumarea valorilor fundamentale ale patriei, familiei, cultului pentru carte, pentru limba materna, pentru istoria si cultura romana, tinerii vor fi mai implicati in dezvoltarea tarii, vor simti sprijin din partea societatii si vor fi mai motivati sa ramana acasa. In anul Centenarului Unirii, aceasta lege speram sa devina un scut si un catalizator al tinerimii romane”, a conchis senatorul Ion Hadarca.

• Marian Mocanu