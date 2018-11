Groapa de la Rosiesti inghite mai multi bani decat gunoaie

Deschisa de doar cateva luni, gropa de gunoi de la Rosiesti, pentru realizarea careia s-au cheltuit circa 50 de milioane de euro, nu-si gaseste inca pe deplin utilitatea, cantitatile de deseuri care ajung zilnic acolo fiind la jumatate fata de programul prognozat. Mai mult, din cauza pericolului de a fi primite penalitati pentru ca nu se strang destule deseuri colectate selectiv, operatorul Romprest Energy SA se vede nevoit sa investeasca peste 3 milioane de lei pentru achizitionarea unei linii de tratare mecanica a deseurilor. Nu este singura cheltuiala suplimentara facuta dupa finalizarea obiectivului, pentru buna functionare a gropii mai trebuind achizitionate atat un incarcator frontal, un utilaj cu plug, containere birou pentru personal, dar si portcontainere. Toate acestea vor influenta tariful de salubritate, operatorul solicitand deja majorarea acestuia cu o treime din tariful actual!

La doar cateva luni de la darea in folosinta, operatorul gropii de gunoi de la Rosiesti, Romprest Energy SA a notificat Consiliul Judetean Vaslui cu privire la nevoia de majorare a tarifului de salubrizare pentru deseurile colectate si depozitate. Un motiv ar fi faptul ca primariile nu au raspuns apelurilor de a semna cu operatori zonali contractele aferente preluarii de cei din urma a sarcinii colectarii si transportului deseurilor. Drept urmare, cantitatile de gunoi care ajung zilnic la groapa ecologica de la Rosiesti sunt foarte mici, doar cateva zeci de tone, insignifiant fata de capacitatea gropii si chiar fata de cantitatile trimise de vecinii din judetul Galati. Astfel, din iulie, nu doar ca cantitatile totale livrate au fost mai mici cu 41,66% fata de cele luate initial in calcul la fundamentarea tarifului de salubritate, dar au si scazut constant, de la o luna la alta. Astfel, de la 6.233 de tone de deseuri depozitate in luna iulie, in august, la groapa de la Rosiesti au ajuns doar 5.842 tone de deseuri, iar in septembrie, chiar mai putin, doar 4.742 tone de deseuri.

Mai mult, chiar operatorul gropii, Romprest Energy SA, acuza faptul ca pe teritoriul judetului Vaslui, gradul de precolectare selectiva a deseurilor este deficitar, fiind aproape imposibil sa se poata realiza tintele prevazute de legislatia de mediu, existand riscul de a fi penalizati din aceasta cauza. Practic, in perioada iulie – august, la groapa ecologica nu s-au depus spre sortare nici un kilogram de deseuri reciclabile, si nu s-a facut nici un ban din valorificarea acestor tipuri de deseuri. Asta in conditiile in care, spune operatorul, costurile operarii gropii de gunoi sunt constante, indiferent de cantitatile de deseuri predate spre sortare si valorificare, iar acest lucru influenteaza negativ tarifele pentru salubritate percepute de la populatie ori operatorii economici si institutii.

in consecinta, trebuie facute noi investitii, pe cheltuiala operatorului, banii urmand a fi recuperati din taxa de salubritate incasata de acesta. in primul rand, este vorba de achzitionarea si instalarea unei linii de tratare mecanica a deseurilor care sa realizeze o extragere de 5 – 7% de deseuri reciclabile din deseuri menajere si care sa permita ca 25 – 40% sa devina combustibil derivat din deseu, valorificabil energetic in fabricile de producere a cimentului. Respectiva linie de tratare mecanica a deseurilor, compusa dintr-un tocator si un ciur rotativ cu separator magnetic si echipamentele aferente ar costa, inclusiv montarea, peste 600 de mii de euro. Necesitatea acestei noi linii de tratare este explicata de operator prin faptul ca astfel se va reduce, cu 25 – 40%, cantitatea de deseuri depusa la groapa, ceea ce ar duce la lungirea perioadei de viata a depozitului. in plus, astfel s-ar atinge tintele de reducere a cantitatilor de deseuri eliminate prin depozitare in pamant stabilite de finantatorul investitiei, Uniunea Europeana, dar si cele privind cantitatile de deseuri reciclabile colectate.

Linia de tratare nu este singura investitie urgenta ce trebuie facuta pentru buna functionare a gropii de la Rosiesti. in primul rand, Romprest Energy anunta ca este nevoie de un incarcator frontal de mai mica capacitate, cel existent la sectorul de primire deseuri fiind prea mare pentru a fi manevrat in spatiul respectiv. in plus, pentru doua dintre containerele de cate 10 mc din fluxul de sortare a deseurilor reciclabile destinate depozitarii temporare a deseurilor metalice nu a fost prevazut utilaj de manevra, asa ca trebuie achizitionat un portcontainer. Pe langa aceste utilaje, operatorul anunta ca mai trebuie achizitionat si un altul, prevazut cu plug si sararita, pentru manevrarea containerelor de 25 – 39 mc de la statia de sortare, precum si cinci containere birou, destinate personalului de paza. Toate acestea ar urca costul total al investitiei la circa 750 de mii de euro, cost va fi suportat de operator care, la randul sau, isi va recupera banii prin majorarea cu o treime a tarifelor de salubritate. Astfel, pentru deseurile generate de populatie, tariful de salubritate ar putea creste de la 66,29 lei/tona, la 88,80 lei/tona, iar tarifele percepute pentru transportul si depozitarea deseurilor produse de operatorii economic, de la 69,13 lei/tona, la 88,59 lei tona, exclusiv TVA. Atat achizitiile, cat si modificarea tarifelor trebuie aprobate de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Vaslui, anterior, de consilierii judeteni.