Gratie unui proiect de 5,6 milioane euro, A “erupt” mediul de afaceri in Dragomiresti!

Romii din Doagele si Radeni, sate compunente ale comunei Dragomiresti, sunt antreprenori cu acte in regula. Deja, 12 familii si-au deschis propriile afaceri, activand in domenii precum spalatorie auto, frizerie, tamplarie, patiserie. Actele altor 12 afaceri sunt inca in studiu, urmand sa fie deschise cat de curand. Aceasta “explozie” a mediului de afaceri din Dragomiresti a fost posibila gratie unui proiect european in valoare de 5,6 milioane euro, accesat de Primarie in toamna anului 2016.

Au primit bani – sume deloc de neglijat (un cursant a primit pana la 1.800 lei) – pentru a frecventa cursurile de anteprenoriat si pe cele de meserii desfasurate la Caminul Cultural, iar stradania lor nu a fost in zadar. Cursantii din Dragomiresti au intocmit planuri de afaceri realiste, concretizate in 12 afaceri ale unor familii de romi din satele Doagele si Radeni, comuna Dragomiresti, care deja functioneaza. Printre acestea se numara o spalatorie auto, o frizerie, un atelier de tamplarie, o patiserie si chiar o firma de constructie.

Minunea a fost posibila gratie unui proiect european dedicat romilor, accesat de Primaria Dragomiresti in septembrie 2016, fondurile de 5,6 milioane de euro fiind in proportie de 99% nerambursabile, fapt care a facut ca participarea autoritatii locale sa fie foarte mica, de doar 1% din valoarea proiectului. Danut Iacob, primarul comunei, a declarat ca acest proiect este unicat la nivelul Regiunii Nord-Est 1.

De mentionat ca fiecare familie care si-a deschis afacere a primit, in medie, 24 de mii de euro, prin acelasi proiect fiind reabilitate 30 de locuinte, cu o cheltuieala de 10 mii de euro in medie pentru fiecare casa. “Este un proiect foarte complex, care ne-a adus numai satisfactii. Cei care nu au terminat scoala merg la cursuri si primesc stimulente pentru asta. Avem fonduri pentru a-i trimite pe cei batrani in statiuni balneare, pentru a le oferi asistenta medicala si pentru a infiinta un cabinet stomatologic in incinta dispensarului. in plus, fiecare dintre cei care si-au deschis o afacere au obligatia de a angaja cel putin un om; pot spune ca au fost angajati deja 85 de oameni! Se vor asigura asigura gratuit servicii juridice pentru actele de proprietate, vor fi achizitionate patru microbuze si vor fi reabilitate salile de clasa. Ca sa fim eligibili, trebuia ca 10% din populatia comunei sa fie de etnie roma”, a spus Danut Iacob, primarul comunei Dragomiresti.