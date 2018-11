Giratoriul de la Politia Barlad, functional!

Unul din cele doua sensuri giratorii pe care municipalitatea barladeana si-a propus sa le amenajeze cu bani de la bugetul local pentru a fluidiza traficul rutier din oras este functional. Este vorba despre cel de la intersectia strazilor Nicolae Iorga si Vasile Lupu, in zona sediului Politiei Barlad.

La finele lui septembrie, consilierii locali au aprobat ca obiectivul sa aiba un diametru de 9 metri, incadrat cu borduri mari din beton, iar partea centrala sa fie executata denivelat din umplutura de pamant compactat cu panta de 60%, pe care se va realiza un inel de semnalizare din pavele vibropresate de 8 centimetri, deasupra caruia se asterne un strat vegetal pentru realizarea unui spatiu verde. Costul investitiei urma sa se ridice la 82.002,64 lei cu TVA, din care 49.593,25 lei cu TVA reprezenta valoarea cheltuielilor pentru constructie si montaj.

De fapt, pe la mijlocul lui octombrie, echipe de muncitori din cadrul SC Lucrari de Drumuri si Poduri (LDP) „Reiser” SA, firma actionariata de Consiliul Local Barlad, au trasat cu vopsea alba marcajele necesare amenajarii sensului giratoriu din zona Politiei. Numai ca, in final, din cauza faptului ca intersectia este destul de mica, autoritatile locale au decis sa nu mai monteze bordurile de beton sub forma de cerc, iar in mijloc sa toarne umplutura de pamant, ci sa pastreze doar balizele de plastic umplute cu balast, asa cum au fost deja amplasate pentru a testa functionalitatea giratoriului.

Reprezentantii primariei spun ca, in principiu, acest giratoriu va ramane doar cu balizele, dar ca, in functie de cum se va desfasura traficul rutiere in zona in urmatoarea perioada si de cum se vor obisnui soferii cu rondul, e posibil ca, intr-un final, sa revina asupra deciziei si sa il amenajeze asa cum l-au votat consilierii.

Cel de-al doilea sens giratoriu ce urmeaza sa fie realizat cu fonduri de la bugetul local va fi amenajat la intersectia strazii Lirei cu Bulevardul Primaverii, in zona Gura Leului. Potrivit proiectului de hotarare aprobat de consilierii locali, in aceasta intersectie va fi amenajat un giratoriu cu diametrul de 12 metri, incadrat cu borduri mari din beton, si partea centrala executata denivelat din umplutura de pamant compactat cu panta de 60%, pe care se va realiza un inel de semnalizare din pavele vibropresate de 8 centimetri, deasupra caruia se asterne un strat vegetal pentru realizarea unui spatiu verde.

Proiectul include si executarea semnalizarii rutiere conform standardelor in vigoare. Asa cum a fost votata in septembrie, valoarea totala alocata estimata pentru realizarea proiectului conform devizului general intocmit de proiectant este de 86.929,24 lei cu TVA, din care 55.412,35 lei cu TVA reprezinta valoarea cheltuielilor pentru constructie si montaj. Deocamdata, investitia a ramas la stadiul de marcaje trasate cu vopsea alba, insa, cel mai probabil, urmeaza ca, in cateva zile, sa se amplaseze si aici balize de plastic pentru a testa eficienta rondului. Abia ulterior va fi realizat asa cum prevede proiectul.

in ambele cazuri, lucrarile de semnalizare orizontala se refera la marcaje longitudinale, treceri de pietoni si alte elemente cracteristice, iar cele de semnalizare verticala includ indicatoarele rutiere. Durata de implementare a celor doua investitii este de trei luni.