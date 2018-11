Fonduri europene consistente accesate prin intermediul diferitelor masuri

OJFIR, marea sansa a satului vasluian

• In cadrul celei mai recente sedinte a Colegiului Prefectural, Dan Alin Trifu, directorul OJFIR Vaslui, a prezentat situatia platilor facute de institutie catre beneficiarii diverselor masuri de sprijin cu finantare europeana si gvernamentala. In 2017 si 2018, fermierii vasluieni au primit in total aproape 8 milioane de euro, concretizati in dezvoltarea fermelor, inclusiv achizitia a 115 utilaje agricole. „AFIR sprijina, prin diverse masuri in cadrul PNFR 2014 – 2020 si activitatile non-agricole, cu efect benefic asupra dezvoltarii si cresterii calitatii vietii in mediul rural, pe submasurile 7.2 si 7.6 fiind in prezent in derulare, in comune din judetul Vaslui, proiecte in valoare de peste 120 de milioane de lei”, a subliniat Dan Alin Trifu, directorul OJFIR Vaslui.

In anii 2017-2018, beneficiarii tineri, cu varsta pana in 40 ani impliniti in anul depunerii proiectului, au acordat o mare importanta depunerii de Cereri de Finantare pentru activitatile din sectorul agricol, pe submasura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, prin care fiecare proiect poate beneficia de maximum 50.000 de euro. In 2017, la nivelul judetului Vaslui au fost depuse 48 de proiecte, din care 25 proiecte au fost deja contractate si au incasat prima transa de plata. Domeniile de activitate ale acestora sunt cultura cerealelor, legumicultura, zootehnie, apicultura. Tot la SM 6.1 au fost distribuite judetului Vaslui pentru evaluare si implementare alte 14 proiecte si un proiect pentru implementare, in total, fiind platite 40 proiecte in valoare de 1.237.500 euro. In anul 2018, au fost depuse un numar de 5 proiecte, in valoare de 200.000 euro, proiecte care se afla in evaluare.

In ceea ce priveste investitiile in fermele mici, acestea au continuat sub o forma mult mai extinsa in anii 2017-2018, pentru submasura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” fiind depuse la sediul Oficiului Judetean Vaslui, in 2017, un numar de 159 proiecte in valoare totala de 2.385.000 euro din care 131 proiecte au fost declarate eligibile, selectate, contractate si a fost platita prima transa, in valoare totala de 1.473.750 euro. Au mai fost distribuite la OJFIR Vaslui un numar de 8 proiecte pentru implementare, in valoare de 90.000 euro, rezultand un total platit de 1.563.750 euro. In anul 2018 au fost depuse pana in prezent 115 proiecte pe acesta masura, in valoare totala de 1.725.000 euro, proiecte care se afla in evaluare.

La submasura 4.1 „Sprijin pentru investitii in exploatatii agricole”, pentru beneficiarii din judetul Vaslui s-au semnat, in anii 2017-2018, 16 contracte de finantare, pentru proiecte care vizeaza dotarea fermelor cu utilaje agricole moderne si performante. „Ca plati efectuate in acesti ultimi doi ani, la nivelul OFIR Vaslui vorbim de 6.128.944,55 euro, in 2017, aproape jumatate pe subMasura 4.1, si 1.787.693,55 euro, in 2018. In total, Serviciul de Active Fizice si Plati Directe din cadrul OJFIR a platit, in aceasta perioada, pentru beneficiari fermieri vasluieni, suma totala de 7.916.638,10 euro, valoare nerambursabila, din care 6.973.467,34 euro buget UE. Cu ajutorul proiectelor depuse prin sub-masurile din cadrul PNDR 2014-2020, cel mai mare castig pentru beneficiarii nostri va fi innoirea parcului de utilaje, ceea ce va duce la lucrari agricole superioare calitativ si productii mai mari obtinute”, a declarat Alin Dan Trifu, directorul executiv al OJFIR Vaslui.

Conform acestuia, in cadrul proeictelor finantate, au fost achizitionate 115 utilaje agricole, din care 15 tractoare, 7 incarcatoare frontale cu cupe pentru cereale, 6 combine, 8 pluguri, 11 combinatoare, 15 semanatori din care 11 pentru plante paioase si 4 pentru plante prasitoare, 11 grape rotative sau cu discuri, 8 masini pentru imprastiat ingrasaminte, 9 echipamente de erbicidat, 6 scarificatoare, 3 remorci agricole, dar si masini de irigat, prese de balotat, cositoare, greble de adunat/imprastiat, platforme transport baloti etc.

In ceea ce priveste sectorul non agricol, o alta submasura de succes din PNDR 2014-2020, avand in vedere numarul mare de proiecte depuse in sesiunile din anii trecuti, este submasura 6.2 „Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale”. Numarul contractelor de finantare semnate la nivelul OJFIR in anii 2017-2018 a fost de 25 proiecte, insumand 1.450.000 euro, din diverse domenii de activitate, cum ar fi activitati mestesugaresti de prelucrare a lemnului, ateliere de confectii si tesaturi, servicii de coafor si infrumusetare, activitati fotografice sau service-uri auto deschise in mediul rural. In ceea ce priveste platile efectuate la nivelul judetului Vaslui, inclusv pentru contracte anterioare, in 2017, OJFIR a achitat suma de 1.050.000 euro, iar in 2018, alti 2.910.692,49 euro, pe diverse submasuri. „In total, Serviciul Leader si Investitii Non-Agricole din cadrul OJFIR Vaslui in anii 2017-2018 a platit 3.960.692,49 euro, valoare nerambursabila, din care 3.590.463,53 euro din bugetul UE.

Nu sunt singurii bani acordati prin intermediul AFIR pentru dezvoltarea satelor vasluiene. Pentru proiectele care vizeaza dezvoltarea infrastructurii de baza din mediul rural, respectiv submasura 7.2 „Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica” cererile de finantare si instrumentarea acestora s-au facut la nivelul Centrului Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale 1 NE Iasi. In prezent, pe submasura 7.2 se afla in derulare un numar de 17 proiecte in valoare totala de 72.385.382 lei, pentru comunele Poienesti, Hoceni, Gherghesti, Dumesti, Laza, Dragomiresti, Voinesti, Tutova, Ivanesti, Puiesti, Dimitrie Cantemir, iar in comunele Zorleni, Falciu si Muntenii de Jos sunt chiar cate doua proiecte. La fel, in cadrul submasurii 7.6 „Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural” se afla in prezent in derulare un numar de 10 proiecte in valoare totala de 17.432.109 lei. Beneficiare sunt comunele Zorleni, Padureni, Berezeni, Garceni, Tanacu, Ivanesti, Vetrisoaia, Valeni, Codaesti si Voinesti. Proiectele aflate in implementare vizeaza reabilitarea, modernizarea si dotarea caminelor culturale din comunele respective, a explicat Alin Trifu.

Acesta a adaugat ca, in anii 2017-2018, la Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale 1 NE Iasi au fost depuse si contractate 4 proiecte pe submasura 4.3 – „Sprijin pentru investitii in infrastructura legate de dezvoltarea, modernizarea si adaptarea sectoarelor agricol si forestier”, in valoare totala de 18.291.406 lei. Beneficiarii sunt OUAI Lunca Banului – Modernizarea plotului de irigatii SPP 11, din amenajarea de irigatii Albita Falciu, OUAI Prut Berezeni si OUAI Doniceasa Falciu, pentru modernizarea si retehnologizarea sistemului de irigatii si comuna Rebricea, proiect „Modernizare drumuri agricole de exploatare.

„In ceea ce priveste Grupurile de Actiune Locala ce activeaza pe teritoriul judetului Vaslui, s-au depus si contractat un numar de 63 proiecte pentru beneficiari publici, comunele din judet, in valoare totala de 23.355.119,35 lei.

Pentru beneficiarii privati s-au depus un numar de 108 proiecte pe submasura 19.2. Dintre acestea, in urma evaluarii efectuate de OJFIR Vaslui, s-au contractat un numar de 69 proiecte, in valoare totala de 3.338.509 euro, pentru masurile de investitii sau sprijin forfetar din cadrul GAL-urilor din judetul Vaslui. Ca o concluzie, in anul financiar 2018, in perioada de plati cuprinsa intre 16.10.2017 – 15.10.2018, la nivelul OJFIR Vaslui, dintr-un target stabilit de catre AFIR Bucuresti de 3.09 milioane euro, s-au realizat plati in valoare de 4,05 milioane euro buget UE, respectiv o realizare de 131,08%”, a mai spus Alin Dan Trifu, directorul OJFIR Vaslui.

• Marian Mocanu