Fanfara ingerilor si-a gasit dirijor, pe profesorul Romeo Talmaciu

• Intemeietorul si dirijorul trupei instrumentale Rotaria, unul dintre cei mai cunoscuti ambasadori culturali ai Vasluiului, profesorul Romeo Talmaciu, a decedat, joi, la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, unde fusese transportat cu o saptamana inainte, dupa ce s-a prabusit in sala de repetitii. Din 2000, de cand a infiintat Formatia Rotaria si, mai apoi, Rotaria Junior, a adus acasa sute de premii, diplome si trofee, a participat la festivaluri si concursuri “de nu le mai tinem minte numarul”, asa cum se destainuia reputatul profesor si dirijor. Pentru zeci de copii, multi din mediul rural, Romeo Talmaciu a reprezentat o sansa uriasa, multi dintre fostii sai elevi devenind reputati instrumentisti. Impreuna cu cele doua fanfare, profesorul Talmaciu a reprezentat cu cinste Vasluiul si Romania pe cele mai prestigioase scene ale Europei, acolo unde, an de an, era invitat de onoare.

Dupa ce, in luna februarie, suferise un infarct, care a necesitat o indelungata spitalizare si recuperare, inima profesorului Romeo Talmaciu a cedat, joi dimineata. Acesta era internat de aproape o saptamana la SJU Vaslui, dupa ce s-a prabusit in sala de clasa de la Palatul Elevilor, in timpul unei repetitii cu fanfara Rotaria. Starea sa era atat de grava, incat prognosticul medicilor a fost rezervat inca de la inceput, si nu a putut fi transportat la Institutul de Cardiologie de la Iasi. Cu doar o saptamana in urma, la Topul Firmelor Vasluiene, profesorului Romeo Talmaciu i se pregatise o surpriza din partea organizatorilor, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Vaslui, acordarea unei plachete aniversare pentru intreaga activitate, placheta ce urma sa o primeasca in acordurile fanfarei Rotaria Junior. Din pacate, aniversatul era in stare grava pe patul de spital, acolo unde si-a dat ultima suflare.

In urma sa, Romeo Talmaciu lasa o cariera didactica si concertistica prodigioasa, avand parte de nenumarate recunoasteri nationale si internationale. In varsta de 61 de ani, nu s-a gandit nicio clipa la retragere, nici chiar si dupa primul accident vascular major, dupa recuperare continuand sa predea si sa dirijeze cele doua formatii intemeiate de el. Nascut la Vaslui, pe 9 martie 1956, Romeo Talmaciu a urmat cursurile Universitatii de Arte „George Enescu” din Iasi. In anul 2000, a dat fiiinta unei dorinte a sa mai vechi si, dupa ce a selectat zeci de copii si tineri talentati, a infiintat formatia „Rotaria” si, peste putin timp, „Rotaria Junior”. Cu multa munca si perseverenta, recunoasterea nationala si internationala nu a intarziat sa apara. In octombrie 2016, Fanfara Rotaria condusa de reputatul profesor a uimit juriul si publicul emisiunii Next Star, de la Antena 1, asta dupa ce, nu cu mult timp inainte, inregistrase un succes similar la emisiunea Romanii au Talent, de la Pro TV. In acelasi an, Rotaria s-a intors cu „Pupitrul de aur” si toate premiile speciale ale juriului acordate in cadrul Festivalului „Castelul de aur” din Halhem din Belgia, acesta fiind doar unul dintre nenumaratele concursuri castigate de-a lungul timpului de tinerii instrumentisti vasluieni. Succesul lor este atat de mare, incat, an de an, sunt invitati sa concerteze pe scene din mari capitale europene ori la diverse spectacole, alaturi de artisti celebri, printre care Paula Seling, Andreea Balan, Holograf, Kripton, Mandinga sau La Belle Image, din Franta. Datorita talentului didactic al inimosului profesor, prin munca asidua, formatia a fost laureata la numeroase manifestari internationale, insa cea mai mare realizare cu care se lauda Romeo Talmaciu este aceea ca, an de an, selecta copii fara posibilitati financiare din mediul rural, dar extrem de talentati, pentru a-i promova si, astfel, le oferea o sansa spre recunoastere si pentru o viata mai buna.

Odihniti-va in pace, domnule profesor!

• Marian Mocanu