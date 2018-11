Expozitie-concurs dedicata pictorului barladean Nicolae Tonitza

in intervalul 4 – 30 noiembrie, Muzeul „Vasile Parvan” Barlad va organiza Bienala Internationala de Arta Contemporana „Nicolae Tonitza”, dedicata pictorului barladean de la a carui nastere s-au scurs 132 de ani. Evenimentul aflat la cea de-a doua editie cuprinde o expozitie de grafica si pictura, ce va fi vernisata pe 4 noiembrie, aceleasi lucrari urmand sa fie jurizate si, cele mai bune, sa fie premiate.

in perioada urmatoare, Muzeul „Vasile Parvan” Barlad, in colaborare cu Ministerul Culturii si Identitatii Nationale, Primaria Barlad, Consiliul Judetean Vaslui si Uniunea Artistilor Plastici din Romania va organiza o ampla expozitie – concurs cu tema „Natiune – Identitate – Integritate – Corporalitate”, ce va fi structurata pe doua sectiuni, respectiv pictura si grafica. Evenimentul se intituleaza Bienala Internationala de Arta Contemporana „Nicolae Tonitza” si isi propune sa marcheze, astfel, implinirea a 132 de ani de la nasterea lui Nicolae Tonitza (13 aprilie 1886, Barlad), unul dintre cei mai importanti pictori romani. Vor fi expuse mai mult de 120 de lucrari provenite din 27 de tari de pe trei continente (America, Asia si Europa). Astfel, barladenii vor avea ocazia sa admire pe simezele muzeului lucrari realizate de artisti din Argentina, Belarus, Belgia, Brazilia, Bulgaria, Canada, Danemarca, Franta, Iran, Italia, Letonia, Mexic, Muntenegru, Peru, Polonia, Portugalia, Republica Moldova, Romania, Serbia, SUA, Suedia, Thailanda, Taiwan, Turcia, Ucraina si Ungaria.

„Marea Unire de la 1 decembrie 1918 reprezinta, fara indoiala, rezultatul luptei si a aspiratiilor seculare ale acestui popor atat de incercat, care si-a trait si scris istoria in acest spatiu binecuvantat de Dumnezeu. Odata cu acest important eveniment, Romania intra in concertul marilor natiuni europene moderne. Centenarul, pe care il marcam in acest an, avand printre altele si rolul de a constientiza eforturile, sacrificiile si talentul pus la temelia constructiei nationale, de catre cetateni romani de toate etniile, care au ilustrat cultura si spiritualitatea nationala. in anul 1918, poporul roman si-a trait «ora lui astrala», iar Lucian Blaga, coplesit, a scris Poemele luminii, in care spunea – ne strangeam la un loc, in chip oficial, cu acte in regula, nu dupa «un veac de singuratate», ci dupa milenii de lupte si suferinte. Pentru a intra in al doilea veac de unitate, ne vor trebui energii noi, iar acestea se cuvin trezite, impulsionate, improspatate tocmai de sarbatoarea pe care o pregatim si care se va desfasura pe parcursul unui intreg an. Anul Centenarului, 2018, trebuie sa devina astfel un moment al sarbatorii, al bucuriei si al respectului fata de tot ceea ce s-a intamplat in cei 100 de ani de unitate, precum si in cele doua milenii de lupta pentru atingerea dezideratului privind unitatea, dar si un moment al trasarii unor cai noi in devenirea noastra ca indivizi si natiune. Lumea artelor si a muzeelor pot si ele sa-si aduca o contributie la marcarea, asa cum se cuvine, a tot ceea ce s-a intamplat intr-o suta de ani de istorie si sa contribuie la creionarea a ceea ce dorim sa ni se intample in viitor. Pornind de la aceste realitati si deziderate istorice, Muzeul «Vasile Parvan» Barlad impreuna cu ceilalti parteneri va invita sa vizionati expozitia – concurs Bienala Internationala de Arta Contemporana «Nicolae Tonitza»„, a precizat dr. Mircea Mamalauca, directorul muzeului barladean.

in urma jurizarii, doua din lucrari, respectiv o lucrare de pictura si una de grafica, vor fi premiate cu sume importante de bani oferite de Primaria si Consiliul Local Barlad, Asociatia „Constantin Hamangiu” si un grup de investitori. De asemenea, va fi oferit si un premiu pentru cea mai buna lucrare a unui tanar artist. Vernisarea expozitiei va fi realizata de cunoscutul critic de arta si curator Mihai Plamadeala si va avea loc duminica, 4 noiembrie, ora 11.00, la sediul central al muzeului. Evenimentul este organizat de dr. Mircea Mamalauca si dr. Razvan Constantin Caratanase. Tot in cadrul vernisarii expozitiei, publicul iubitor de arta va avea privilegiul de a viziona lucrarea „Dans l’ atelier, ou peintre, et modele, examinant son portrait”, provenita din colectia lui George Serban, colectionar de arta, si realizata in 1965 de Pablo Picasso, unul dintre cei mai mari pictori ai lumii.