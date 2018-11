Episcopia Husilor a daruit imbracaminte de iarna copiilor sarmani din zona Barlad

Prin intermediul programului „Caldura pentru inimi curate”, derulat de Episcopia Husilor, nu mai putin de o suta de copii necajiti din satele Bogdanita, Tunsesti, Cartibasi si Coroiesti au primit, zilele trecute, geci de iarna, pulovere, caciuli, manusi, fulare si ghete.

Recent, Episcopia Husilor a demarat un nou program filantropic pentru a veni in sprijinul copiilor si tinerilor nevoiasi din mediul rural. Acesta se numeste „Caldura pentru inimi curate”, este intreprins de Episcopia Husilor prin Asociatia „Filantropia Ortodoxa – Husi”, in parteneriat cu Parohia „Inaltarea Sfintei Cruci” din Dublin (Irlanda) si Centrul Misionar „Sfantul Ioan Botezatorul”, prin preotii Calin Florea si Romeo Gamulescu.

O prima activitate din cadrul programului s-a derulat joi, 8 noiembrie, cand Preasfintitul Parinte Ignatie, Episcopul Husilor, insotit de parintele consilier economic si social Vladimir Beregoi si de parintele Calin Florea, protopopul ortodox roman al Irlandei, au mers in Parohia Bogdanita din Protopopiatul Barlad, unde s-au intalnit cu toti beneficiarii proiectului. Este vorba despre o suta de copii cu varste cuprinse intre 4-16 ani, din satele componente ale Parohiei Bogdanita, respectiv Bogdanita, Tunsesti, Coroiesti si Cartibasi. Toti au primit imbracaminte noua (geaca de iarna, pulovere, caciuli, manusi, fulare, ghete), pentru a intampina sezonul rece asa cum se cuvine si pentru a se evita, pe cat posibil, abandonul scolar datorat conditiilor financiare precare. Fiecare copil a primit un pachet cu numele sau pe el si hainutele potrivite cu varsta sa.

Valoarea acestui proiect s-a ridicat la circa 7.500 euro, banii reprezentand contributia credinciosilor ortodocsi romani din Parohia „Inaltarea Sfintei Cruci” din Dublin.

De mentionat ca, in prima parte a lunii septembrie, Episcopia Husilor a demarat programul filantropic „Un ghiozdan pentru noul an scolar”, pentru a veni in sprijinul copiilor si tinerilor pentru facilitarea accesului la educatie. Intr-o prima faza, prin intermediul proiectului respectiv, 200 de copii proveniti din familii defavorizate din localitatile Bogdanita, Cartibasi, Untesti, Ibanesti, Ciortolom si Coroiesti au primit ghiozdane complet echipate. Proiectul a fost intreprins de Episcopia Husilor prin Asociatia „Filantropia Ortodoxa Husi”, in parteneriat cu preoti din Episcopia Ortodoxa a Spaniei si Portugaliei si cu oameni de bine din Paris, Alba Iulia, Timisoara, Turda si Targu Mures.