Enervat de strategia liberalilor, Buzatu schimba jocu: De la “Nu te supara, frate!”, la “Counter-Strike”

• “Ati vrut sa impuneti asa-zisa dictatura a minoritatii; de acum înainte, schimbam foaia si veti vedea ce înseamna dictatura majoritatii! Am crezut ca putem discuta rational si sa lucram împreuna spre binele judetului! De acum înainte, vom reveni la metodele pe care si noi, si voi le-am dezavuat, însa nu se mai poate asa!”, a fost reactia presedintelui CJ Dumitru Buzatu ca raspuns la abtinerea de la vot cu obstinatie, uneori având drept unic motiv “opozitia de dragul opozitiei”, a consilierilor judeteni liberali la ultimele sedinte ale CJ Vaslui. Vom asista, in consecinta, la un altfel de joc al majoritatii PSD, care pare decisa sa arunce pasnicul “Nu te supara frate” si sa treaca la munitia de razboi.

Pozitia consilierilor liberali, de a se abtine la toate proiectele aflate pe ordinea de zi a ultimei sedinta a CJ Vaslui a avut drept consecinta nu doar aceasta reactie a sefului judetului, dar si retragerea de pe ordinea de zi a trei proiecte importante pentru judet, inclusiv cel privind acceptarea donatiei constând în 5 autofreze de zapada din partea DRDP Iasi. Celelalte doua proiecte de hotarâre se refereau la modificarea si completarea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al judetului, necesar accesarii finantarii pentru drumul strategic Bârlad – Laza – Codaesti, respectiv, cedarea în folosinta a doua autoturisme catre CMJ si CJCPCT Vaslui pentru a fi folosite în deplasarile necesare desfasurarii activitatii celor doua institutii. Primele doua proiecte fusesera respinse din aceleasi motive, dupa abtinerea de la vot a consilierilor liberali, la sedinta ordinara de la sfârstul lunii octombrie.

“Daca nu întelegeti sa cooperati pentru binele acestui judet, vom repune aceste proiecte pe ordinea de zi la sedinta ordinara de zilele viitoare, când vom avea toti consilierii nostri prezenti, deci peste doua treimi din numarul consilierilor în functie, si le vom trece fara sa mai puteti face ceva. Pâna atunci, nu aveti decât sa le explicati alegatorilor de ce le refuzati lucruri, consider eu, normale, cum ar fi drumuri bune si dezapezite, scoli reparate ori medici buni în spitale!”, a adaugat presedintele Buzatu, înainte de a încheia sedinta de joi a CJ Vaslui.

Sedintele CJ, teren minat!

“Batalia politica” a pornit de la cererea consilierilor judeteni liberali de acordare a unui ajutor financiar de 200.000 lei primariei comunei Stanilesti, din fondul de rezerva aflat la dispozitia presedintelui CJ. Liberalii au motivat cererea prin faptul ca primaria respectiva are conturile blocate din cauza datoriilor, banii solicitati fiind necesari pentru plata obligatiilor. “Nu este singura primarie aflata în aceasta situatie, de aceea, am solicitat Guvernului alocarea de fonduri pentru echilibrarea bugetelor locale pentru 9 primarii, inclusiv pentru Stanilesti, am promovat în acest scop un proiect de hotarâre de guvern pe care mâine (vineri, 16 noiembrie, n.r.) am fost chemat la Bucuresti pentru a-l sustine. Daca cererea nu va fi aprobata, vom cauta o solutie sa-o ajutam, cu conditia sa dovedeasca buna credinta si sa foloseasca banii în scopul destinat, nu cum s-a întâmplat la Perieni, comuna condusa tot de un liberal, care, dupa ce i-am dat bani, nu si-a platit datoriile si i-a cheltuit în alte scopuri, cerând acum iar ajutorul nostru!”, a explicat presedintele Dumitru Buzatu.

Supararea consilierilor liberali s-a accentuat în momentul în care vicepresedintele Ciprian Trifan a depus un alt amendament la proiectul de rectificare de buget, privind alocarea unor sume din fondul de rezerva catre alte 11 primarii, dintre care una liberala. Astfel, pentru repararea dispensarului, comuna Codaesti a primit suma de 80.000 lei, la Bacesti, pentru finalizarea unui proiect finantat prin PNDL, s-au alocat 65.000 lei, Ivanestiul a primit 200.000 lei pentru finalizarea podului din Brosteni, comunei Deleni s-au acordat 40.000 lei pentru stingerea unei datorii catre AFIR, ce risca sa blocheze conturile primariei, pentru dezinfectia sistemului cu alimentare de apa de la Popesti, comuna Miclesti a primit 25.000 lei iar la Vulturesti au ajuns 50.000 lei pentru finalizarea si receptia asfaltarii unui drum. De asemenea, au mai fost alocate suma de 100.000 lei comunei Danesti, pentru achizitionarea unui autogreder, suma de 50.000 lei comunei Rafaila, pentru aprovizionarea cu lemne a scolilor si finalizarea si receptia unor drumuri, suma 50.000 lei comunei Hoceni, pentru plata TVA-ului aferent unui proiect de alimentare cu apa, 40.000 lei comunei Gagesti, pentru repararea acoperisului unei scoli si acoperirea unor cheltuieli salariale în domeniul social, 50.000 lei comunei Blagesti, pentru reparatia acoperisurilor caminului cultural si a scolii, si 50.000 lei, din totalul de 800.000 lei ceriti de Primaria Padureni, bani necesari pentru decontarea cheltuielilor cu pietruirea drumurilor satesti si comunale. La fel, Primariei municipiului Husi, care a solicitat circa 2 milioane lei pentru finalizarea reabilitarii sistemului de alimentare cu apa, achizitia unui microbuz pentru Colegiul Agricol si asigurarea cheltuielilor de functionare a spitalului municipal, s-a putut aloca doar suma de 100.000 de lei de la bugetul judetului. “Sunt cereri justificate prin nevoi urgente ce nu pot fi acoperite din bugetul local, nu de populism, cum e cazul solicitarii facute de grupul dumenavoastra. Solicitari avem din partea tuturor primariilor, încercam însa sa raspundem doar celor mai presante nevoi, justificate, pentru receptia unor drumuri sau sisteme de alimentare cu apa, reparatii de scoli, si altele asemenea, nu sa-i ajutam pe unii care nu au stiut sa-si gestioneze bugetul, au pastrat bani în excedent bugetar si nu si-au platot datoriile, ajungând, cazul Stanilestiului, cu conturile blocate!”, a explicat presedintele Dumitru Buzatu.

Dupa aproape o ora de discutii, suparati ca nu li s-a aprobat amendamentul propus, consilierii liberali caror adoptare erau necesare voturile a doua treimi din numarul consilierilor alesi, majoritatii lipsindu-i un vot, din cauza absentei de la sedinta a doi consilieri.

Liberalii au avut totusi satisfactia ca o propunere a lor sa întruneasca unanimitatea consilierilor si sa fie pusa imediat în aplicare. Aceasta s-a referit pastrarea unui moment de reculegere în memoria profesorului si dirijorului Romeo Talmaciu, decedat chiar în ziua sedintei, în urma unui atac cardiovascular necrutator.

• Marian Mocanu